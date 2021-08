Coca-Cola face o greșeală, la fel ca Pepsi?! A schimbat rețeta unei băuturi populare

Coca-Cola schimbă schimbă rețeta băuturii Coca-Cola Zero Sugar, una dintre cele mai populare băuturi. Astfel, compania a lansat deja în Statele Unite ale Americii o nouă versiune a băuturii care se dorește a avea un gust mai asemănător cu Coca-Cola obișnuită.

Coca-Cola face o greșeală, la fel ca Pepsi?!

De altfel, astfel de companii mari riscă mult atunci când schimbă rețeta produselor lor, fiind nevoite să fie în ton cu tendințele consumatorilor și să fie un pas în fața concurenței. Însă atunci când o fac riscă să își supere clienții fideli.

De amintit este că și rivalul Coca-Cola, PepsiCo, a eliminat în anul 2015 aspartamul din rețeta Diet Pepsi ca răspuns la reclamațiile consumatorilor în ce privește acest ingredient. Însă un număr mare de clienți s-a arătat dezamăgit de noul gust, așa că Pepsi a readus aspartamul în rețetă, un an mai târziu.

Despre Coca-Cola

Coca-Cola este o băutură răcoritoare, carbogazoasă. Ea este produsă de The Coca-Cola Company, care are sediul în Atlanta, Georgia. Băutura este vândută în magazine, restaurante și aparate în peste 200 de țări. În America, băutura este denumită simplu, Coke (o marcă a The Coca-Cola Company în Statele Unite ale Americii din 27 martie, 1944) ori (în Europa și America) cola sau popular Coca-Cola.

Băutura a fost inventată la sfârșitul secolului al XIX-lea (1886) de John Pemberton, un farmacist din Atlanta. Inițial, băutura a fost brevetată ca medicament. Mai târziu, licența a fost cumpărată de omul de afaceri, Asa Griggs Candler, iar tacticile de marketing folosite de acesta au condus produsul spre dominarea pieței băuturilor răcoritoare în secolul al XX-lea.

De precizat este că gustul de ”cola” provine îndeosebi din amestecul de zahăr, ulei de portocală, ulei de lămâie și vanilie, în timp ce restul ingredientelor are doar contribuții minore. Firma care produce băutura, și anume, Coca-Cola Corporation, este cel mai mare consumator de extract natural de vanilie din lume.

Această companie produce concentrat, vândut apoi la diverși îmbuteliatori de Coca-Cola licențiați, din întreaga lume. Îmbuteliatorii, care dețin contracte teritoriale exclusive cu societatea, fabrică produsul finit în cutii și sticle, din concentrat, combinat cu apă filtrată și îndulcitori. Îmbuteliatorii apoi vând, distribuie și comercializează Coca Cola în cutii și sticle în magazine și prin mașinile automate de vânzare.

Coca-Cola Company vinde și concentrat pentru vânzări la dozator, către marile restaurante și distribuitorii de servicii alimentare. Începând din anul 1989, băutura a fost promovată și în țara noastră, iar de atunci băutura a avut parte de mai multe campanii de promovare.