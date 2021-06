Cristiano Ronaldo a dat o gaură în veniturile Coca Cola. Sportivul i-a umilit grav VIDEO

Când te numești Cristiano Ronaldo, printr-un banal gest poți să înfluențezi atât într-un mod pozitiv, cât și negativ percepția asupra unor branduri gigant. Veniturile uneia dintre cele mai importante companii de băuturi răcoritoare din lume – Coca Cola – au scăzut cu două milioane de euro în doar câteva ore, ca urmare a unui gest simplu făcut de fotbalistul portughez.

Mai ceva ca un magician, Cristiano Ronaldo a determinat, cel mai probabil fără a-și dori acest lucru, scăderea veniturilor puternicului brand Coca Cola. La conferința de presă susținută luni, înaintea partidei dintre Portugalia și Ungaria de la Euro 2020, Cristiano Ronaldo a îndepărtat cele două sticle de Coca Cola aflate în fața sa pe masă, iar în locul lor a pus o sticlă cu apă. Brandul de băuturi răcoritoare este sponsor oficial al competiției.

Mesajul portughezului a fost unul cât se poate de clar: oamenii să înlocuiască băuturile carbogazoase cu apă. Managerul echipei Portugaliei, Fernando Santos, a fost de asemenea prezent la conferința de presă, însă el nu a îndepărtat sticlele de Cola așezate pe masă.

După gestul lui Ronaldo, acțiunile companiei Coca Cola au scăzut de la 55,71 dolari luni dimineață la 55,22 dolari la mijlocul zilei, determinând astfel o scădere a veniturilor cu două milioane de dolari, potrivit economedia.ro.

Chiar și la cei 36 de ani ai săi, Cristiano Ronaldo traversează o perioadă foarte bună din punct de vedere fotbalistic. Este de notorietate faptul că are extrem de mare grijă la alimentație, iar acest lucru se reflectă în forma sa fizică de invidiat.

Atacantul portughez a dezvăluit în trecut cum arată dieta sa. Servește șase mini-mese, distribuite pe tot parcursul zilei. Consumă fructe, legume și proteine din pește sau pui gătit fără ulei. Bea foarte multă apă, însă recunoaște că uneori servește câte un pahar de suc la micul dejun sau unul de vin la cină. Sesiunile de antrenament sunt punctul forte ale celui mai bun jucător portughez in toate timpurile. Execută antrenamente de câte trei – patru ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Rutina sa este compusă atât din exerciții cu greutăți, cardio, dar și din exerciții specifice postului pe care joacă.

Somnul este lege: opt ore pe noapte sunt obligatorii pentru a-și menține ”forța mentală”.

Fiul său, însă, nu pune atât de mult preț pe forma fizică, deși își dorește să îi calce pe urme tatălui său din punct de vedere fotbalistic. Cristiano Ronaldo a recunoscut într-un interviu că băiatul lui are mai degrabă înclinații spre a mânca nesănătos.

Cristiano Ronaldo wasn’t pleased with the bottles of coke at his press conference..

