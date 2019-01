Pe parcursul zilei de marți, CNA a anunțat mai multe sancțiuni la adresa televiziunilor din România, pentru modul în care au detaliat evenimentele din timpul protestelor din 10 august 2018.

Realitatea TV va trebui să întrerupă emisia, Antena 3 nu are niciun fel de problemă, iar România TV a fost amendată cu 15.000 lei, din cauza modului în care tratat protestul diasporei. Pentru aceste sancțiuni, Consiliul Național al Audiovizualului a fost aprig criticat în presă, dar s-a mai întâmplat de multe ori în trecut, fără vreo consecință.

Cei de la Realitatea TV au pereceput întreruperea emisie pentru zece minute ca o formă de abuz din partea autorităților.

”Motivul? Relatarea evenimentelor din 10 august, 2018, când a fost mitingul Diasporei! Abuz al Consiliului Național al Audivizualului la adresa Realitatea TV. În urmă cu puțin timp, postul nostru de televiziune a fost sancționat de CNA pentru că a informat. V-a adus informații despre mitingul diasporei din 10 august și despre intervenția dură a jandarmerie. Realitatea TV a fost monitorizată strict. Pentru modul în care v-am dezvăluit tot ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, azi, CNA a hotărât să ne suspende emisia. Asa că, joi, 17 ianuarie, între orele 19.00 si 19.10 emisia va fi suspendată”, se arată pe site-ul realitatea.net.

Propunerea pentru întreruperea emisiei a venit din partea lui Radu Călin Cristea, unul dintre membrii CNA care simte că a făcut un compromis când a renunțat la amendă pentru pedeapsa mediatizată.

„Voiam să spun că am făcut această propunere cu tragere de inimă că nu mă simt deloc confortabil că am făcut-o. Cred că noul CNA ar trebui să dea semnale mai puternice în piață acolo unde socotește că e încălcată legea. M-am frământat între 200.000 de lei și oprirea emisiei. Am socotit că o amendă de 200.000 de lei ar fi mai dură și mai usturătoare decât o întrerupere de emisie”, le-a explicat Cristea colegilor.

Motivul principal pentru care Realitatea TV va fi nevoită să întrerupă emisia ține de instigarea la violență, în opinia membrului CNA care a venit cu propunerea. Tot el, a adus câteva exemple.

„În emisiunea din 15 august: Nu mă voi opri până nu văd toți vinovații pe scările Parchetului, nu mă văd până nu-i văd în pușcărie. E o instigare la violență zic eu„

„Apoi citatul cu președintele Iohannis care este somat să se trezească, altfel va fi prea târziu”

„Se încalcă art 40 atunci când se afirmă: «La ordinele lui Liviu Dragnea, cum au avut ei infiltrații, cine au fost aceștia?» De unde știm că Liviu Dragnea a dat ordine?”

Iarăși intră la instigare la violență: „Ce veți vedea este de o duritate fără precedent. Veți vedea în realitate cum procedează jandarmeria. |Veți vedea dialoguri halucinante, veți vedea violențe fără precedent.” – În opinia mea această prezentare implică o contrareplică a celor buni.

„Nu mai adug faptul că se solicită închiderea Jandarmeriei”.

„Emisiunea din 15 august în care se spune că grenadele cu gaze care au fost folosite în urma conflictului de stradă sunt interzise internațional. Nu sunt interzise internațional”

Rareș Bogdan a fost prezent la CNA și, imediat după ședința în urma căreia s-a stabilit pedeapsa pentru Realitatea TV, a făcut câteva mențiuni disponibile pe site-ul Realitatea.net.

„Sunt şocat, nu-mi vine să cred. Am încercat să-mi păstrez calmul, le-am explicat că am dorit să reflectăm corect lucrurile. M-am simţit ca la şedinţele din anii ’50. Bine că mi-am păstrat calmul, chiar umorul la un moment dat. Am fost de la început şarjat, iar unul dintre membrii CNA-ului mi-a spus că dacă n-ar fi fost Realitatea, n-ar fi existat circul de după 10 august. Suspendarea emisiei este extrem, extrem de gravă. Asta ţine de libertatea presei.

Vom sesiza ambasadele, Comisia Europeană. Am fost acuzaţi că am criticat jandarmii, că am incitat oamenii. Au fost acuzaţi Oreste Teodorescu, Doru Mărieş. I-au atacat pe Edi Pastia, pe Cartianu, pe Ciocăzanu. Am fost acuzaţi de incitare. Le-am arătat imaginile de calmare. N-a contat absolut nimic.

Am sperat că membrii CNA-ului vor avea decenţa să conştientizeze că n-am făcut altceva decât să informăm. Ei şi-ar fi dorit ca Realitatea TV şi Digi să nu existe. Să sancţionezi un post TV că informează corect mi se pare incalificabil! Ne-au acuzat că am manipulat în momentul respectiv. Ne-au acuzat că am folosit termenul gazare, că oamenii n-au fost gazaţi. Sunt 850 de plângeri la Parchet că oamenii au fost gazaţi. N-a contat nimic. Au dorit un singur lucru: să fim puşi în genunchi.

Trebuia să dăm ce au dat restul televiziunilor, conform lor. CNA a considerat o încercare de manipulare şi de ameninţare. Mi s-a spus că am incitat la violenţă. Noi am cerut calm, linişte, iar post-evenimente am cerut să ni se spună cine sunt vinovaţii. Cei 6 care au votat suspendarea emisiei merită toată desconsiderarea!

Nu poate CNA să impună existenţa a doar 3 televiziuni care prezintă evenimentele deformat. Eu nu sunt un moderator iubit, ci poate foarte iubit, în care oamenii au încredere, pentru că le-am câştigat încrederea. Eu am fost calm la şedinţa CNA! Cât am fost eu în sală, nu s-a vorbit de suspendare, ci de amendă.

Este un prim pas spre închiderea Realităţii TV, pentru că aşa se procedează. Prima dată se dă închidere de emisie 10 minute, apoi de 30 de minute, iar a treia oară se suspendă licenţa! Am lacrimi în ochi pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu-mi vine să cred”, a spus Rareş Bogdan la Realitatea TV.