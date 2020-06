Clipe traumatizante pentru Mirela Vaida.”M-am dus direct în stâlp”. Toate detaliile

În calitate de șoferiță, Mirela Vaida a trăit momente de groază, însă a reușit să treacă cu bine peste momente de cumpănă. Aceasta a acordat, în urmă cu câțiva ani, un interviu pentru un site auto, menționând că a trecut prin multe situații limită cu mașinile pe care le-a deținut.

Clipe traumatizante pentru Mirela Vaida

”Din păcate, am avut și expriențe neplăcute de accidente, fără victime, dar cu un mare șoc psihic pentru mine, fiindcă m-am speriat foarte, foarte tare, atunci când am intrat într-o bordură din plin și atunci când mi-a explodat o roată, am mers pe jantă foarte mult timp, m-au oprit colegii din trafic să-mi spună ca săreau scântei din jantă”, a povestit Mirela Vaida pentru autoexpert.ro.

„Eram foarte panicată și, sigur că am abandonat mașina în mijlocul străzii și am mers la poliție. Dar, m-a traumatizat această experiență foarte tare și mi-am dat seama că nu e de glumă cu mașina, trebuie să fim foarte atenți, nu cu oboseală, nu cu stres, nu cu grabă și cu atat mai mult, nu cu alcool. Am avut situații limită și la prima mea experiență, la primul meu drum, pe ruta Sinaia-București cu VW New Beetle, pentru că nu am luat curba foarte bine și m-am dus direct într-un gard de ciment și într-un stâlp electric, așa că mi s-a activat și airbagul. De asemenea, am fost traumatizată. Sunt femeie și ca toate femeile am avut și eu începuturile mele, botezul la volan.”, a mai povestit Mirela Vaida.

„În egală măsură, v-am povestit despre primele mele experiențe în calitate de șofer pe drumul Sinaia – București, când nu am luat o curbă și m-am oprit direct în stâlp. Și când am mirosit acel praf care a ieșit din airbag-uri vreo săptămână și l-am mai accidentat si pe soțul meu care a avut o zgârietură la frunte si o durere la umăr din cauza mea, el fiind în dreapta. Dar cred că fiecare om are astfel de experiențe. Se spune că nu ești șofer până nu ai un mic accident. Oricât de mic ar fi el. Eu am trecut prin aceste experiențe și îmi doresc să fie singurele din toată viața mea.”, a mai precizat vedeta.

Scandal la Acces Direct după ce Emily Burghelea și-a dat demisia

Menționăm că Mirela Vaida a fost recent în prim-plan, după ce fosta asistentă Emily Burghelea și-a dat demisia, dezvăluind că Viorel o bate pe Vulpița.

„A fost scandal mare acolo, după ce Emily Burghelea și-a anunțat demisia la televizor. Și-a scos casca atunci când a vorbit și a dat cărțile pe față referitor la bătăile încasate de Vulpiță, îi era teamă că producătoarea ar putea să-i spună ceva nasol.”, au precizat sursele Cancan.

„Când s-au oprit camerele și emisiunea s-a încheiat brusc, Mirela Vaida a bălăcărit-o pe Emily și i-a spus că nu trebuia să zică așa ceva pe post, iar în fața oamenilor spune că e sora ei și că îi poartă respect. Adevărul e undeva la mijloc. Da, Vulpița este bătută constant de Viorel, echipa emisiunii Acces Direct a vrut ca acest lucru să fie ținut ascuns, îi machiază vânătăile de fiecare dată, acum i-au luat ochii cu postul ăla de asistentă.”, s-a mai spus.

“Emily trebuia să mintă tot timpul ca emisiunea să iasă ca la carte, să nu existe urme de suspiciune în rândul publicului. Ea nu cred că a avut intenții rele să îi cheme pe Viorel și Vulpița acasă. A vrut, probabil, doar să se distreze. Atitudinea Mirelei Vaida de după ce și-a anunțat ea demisia a fost una de toată jena, i-a spus cuvinte urâte în fața tuturor oamenilor din platou, au rămas muți cameramanii, a făcut-o cu ou și cu oțet că nu trebuia să spună nimic de bătăile Vulpiței”, s-a mai povestit.