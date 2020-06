Emily Burghelea, mesaj clar la adresa Antena 1! A făcut totul public

După ce a demisionat în direct, pe platoul ”Acces Direct” făcând dezvăluiri șocante și după ce producătorii Antene 1 au anunțat că o vor da în jduecată, fosta assitentă a Mirelei Vaida a decis să se retragă pentru un timp.

Scandalul iscat la ”Acces Direct” a luat amploare după dezvăluirile șocante ale Emiliei Burghelea, iar acum fost asistentă s-a văzut și în fața unui proces ce i se intentat de producătorii show-lui. Zilele trecute blonda declara că a ajus să-i fie frică, declarând că a primit telefoane anonime în care era amenințată cu moartea. Astfel pentru a se distanța puțin de tot ceea ce se întâmplă, blonda a decis să își i-a o vacanță, plecând în Grecia, alături de iubitul ei. Odată ajunsă acolo fosta asistentă tv le-a transmis un mesaj celor de la Antena 1 printr-o inscripție pe un tricou. Pe acesta scria în engleză ”Truth is expensive”- Adevărul este scump, cu privire la amenințarea celor de la Acces Direct.

Emilia Burghelea a decis să spună adevărul din spatele camerelor de luat vederi de pe platoul ”Acces Direct” , după care și-a dat demisia, lucru care acum i-a adus numai neplăceri plus că s-ar putea să fie obligată să plătească destul de mulți bani deoarce ar fi încălcat clauzele contractului pe care îl semnase cu producătorii emisiunii.

”Eu am încercat să fac ceva pentru ea pentru că mi-a cerut ajutorul, acum se pare că știe să joace rolul cum trebuie pentru alte beneficii probabile. Eu, în schimb, rămân cu teama. Sunt amenințată din toate părțile. Sper totuși că am reușit să dau macar un strop de curaj femeilor bătute… Ele trebuie să fie încurajate să spună, nu să fie constrânse să tacă, așa cum se întâmplă în cazul nostru. Am spus adevărul, am făcut ce trebuie, dar acum ei vor să mă doboare… Adevărul este de partea mea, dar totuși, m-au făcut să îmi fie frică de ei”, a mai dezvăluit Emily Burghelea.