Clipe grele pentru Cosmin Contra, nu îi vine să creadă ce a pățit: ”S-a dus pe apa sâmbetei”

Cosmin Contra a ratat şansa de a califica România la Euro 2020 (competiţie care şi-a păstrat numele oficial, deşi a fost mutată în 2021, din cuaza pandemiei de coronavirus) prin preliminariile directe. „Tricolorii” au păstrat o şansă datorită unui parcurs destul de bun din Liga Naţiunilor. Dar înfrângerea din Islanda a irosit orice şansă de a ne califica la Turneul Final. Actualul antrenor al lui Dinamo a făcut câteva declaraţii care pot fi interpretate ca un atac la Rădoi.

Cosmin Contra, dezamăgit că „tricolorii” nu au putut fructifica parcursul bun din Liga Naţiunilor în mandatul său

Contra spune că munca depusă în mandatul său pentru parcursul din Liga Naţiunilor a fost stricată de rezultatul din Islanda. Totuşi, fostul selecţioner a ţinut să precizeze că eşecul „tricolorilor” vine mai degrabă din cauza numeroaselor absenţe. Dar şi că munca depusă de Rădoi se vede deja.

„A fost o muncă de doi ani și jumătate care s-a dus pe apa sâmbetei în 90 de minute. Noi românii supraevaluăm succesele, nu am câștigat de o asemenea manieră demult așa cum am făcut-o în Austria, iar echipa arătase bine. Antrenorul naționalei este cu ei acolo, știe ce probleme medicale apar. Din cauza accidentărilor lui Dragoș Grigore și Chiricheș, au apărut jucători fără experiență în locul lor, iar la noi din păcate, se vede că 3-4 absențe contează foarte mult.

Mă așteptam la altceva, ca echipa să arate mult mai bine. Dar s-a văzut că naționala Islandei este mai obișnuită cu asemenea meciuri. Sigurdsson este un jucător de clasă mondială, joacă la cel mai înalt nivel. Din păcate am fost neinspirați în prima repriză, iar la 2-0 nu am mai putut să revenim. În partea secundă, dincolo de acel penalty primit, nu am pus poarta adversă în pericol în niciun moment Am fost însă foarte lenți pe faza de atac, nu am avut practic șuturi pe poartă.

Acum nu trebuie să trecem în partea cealaltă, el trebuie să fie sprijinit în continuare. Susținerea mea o are. S-a văzut până acum munca lui Mirel Rădoi, chiar dacă am fost neinspirați în acest meci”, a declarat Cosmin Contra pentru Realitatea Sportiva.