Cei ce au putut să se bucure de faptul că au câștigat sezonul 16 al show-ului ‘Te cunosc de undeva’ sunt cei mai muncitori concurenți, anume Romică Țociu și Adriana Trandafir! Cei doi au avut de înfruntat, totuși, câteva provocări foarte mari până a culege roadele muncii lor. Aceștia au trecut prin clipe frumoase, dar și prin momente foarte grele pe care nu le-au primit atât de bine.

Într-un nou interviu, cei doi au dezvăluit cele mai intense secrete din culisele show-ului ce a ajuns să aibă un mare succes printre telespectatori. Dacă Romică Țociu a venit la emisiune pentru a bucura publicul cu fel și fel de momente și a trăi clipe frumoase alături de colegi, Adriana Trandafir nu își dorea să participe la un format de acest gen și a avut de trecut destul de multe provocări grele.

„Nu m-am gândit nici măcar că o să particip vreodată la emisiunea asta. Uitându-mă din fotoliu, îmi spuneam că eu nu o să fiu în stare niciodată să fac aşa ceva. Ba chiar, după prima mea participare, am jurat că nu voi mai participa la o emisiune de gen.

Mi-a fost foarte greu, am îndurat atât de multe praguri grele, am luat totul personal, Taur cu ascendent în Capricorn şi încăpăţânată cum sunt, bineînţeles că am vrut să fac totul perfect. De ce am mai participat la următoarele? Pentru că am fost manipulată! (râde) Când am primit propunerea de a participa alături de Romică, mi-a luat Dumnezeu minţile şi am spus Da. Dar am avut intuiţie şi fler, pentru că în doi lucrurile sunt mult mai uşoare şi deja ştiam cu ce se mănâncă formatul ăsta.

Jucasem alături de el în „D’ale Carnavalului”, unde Romică a făcut cel mai bun Crăcănel pe care eu l-am văzut vreodată şi m-a impresionat foarte tare talentul lui, devotamentul, minuţiozitatea cu care şi-a lucrat personajul. El are mai multă energie ca mine, vede întotdeauna partea plină a paharului şi este un prieten cu care vrei să mori spate în spate!”, a zis Adriana Trandafir pentru Click!.