Clipe de panică pentru Simona Gherghe. Ce a pățit fiica ei în vacanța mult așteptată

Au fost clipe de panică pentru Simona Gherghe după ce fiica ei a avut nevoie de îngrijiri medicale în vacanța mult așteptată. Prezentatoarea de la Antena 1 a plecat să se relaxeze după un sezon încărcat la TV alături de întreaga familie, însă a fost nevoită să apeleze la medici.

Simona Gherghe este o vedetă TV foarte activă în mediul online, iar atunci când are ocazia obişnuieşte să le împărtăşească prietenilor săi virtuali diferite momente din viaţa ei. După ce sezonul cu numărul 5 al emisiunii „Mireasa” s-a încheiat, vedeta TV nu și-a dorit nimic altceva decât să plec într-o binemeritată vacanță alături de familie.

Simona Gherghe a vrut să se bucure din plin de timpul liber, însă momentele frumoase s-au transformat în clipe de coșmar, după ce fiica sa a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Simona Gherghe a mărturisit că s-a îngrijorat foarte tare când a văzut că fiica ei nu-și revine, astfel a fost cu micuţa la doi medici pentru a afla ce are. În urma investigaţiilor, medicii au descoperit că aceasta se confruntă cu o amigdalită acută.

„Suntem în Grecia, am mers la doi medici aici, după teste și consultații, am găsit și cauza: amigdalită acută. Deja e bine, veselă, cum o știm, cu sare-n păr și greu de scos din apă, ca toți copiii. Ne bucurăm de cele mai frumoase apusuri și mâine o luăm de la capăt. E așa simplu, uneori”, a încheiat Simona Gherghe.

Prezentatoarea TV de la Antena 1 le-a împărtățit fanilor săi în urmă cu ceva timp faptul că venirea pe lume a celor doi copii nu a fost deloc ușoară. Simona Gherghe a reușit să rămână însărcinată abia la vârsta de 39 de ani, atunci când a adus-o pe lume pe Ana Georgia. La doi ani mai târziu, a venit pe lume și Vlad Ioan, băiatul familiei.

„Suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, spunea Simona Gherghe.