Lidia Buble, pe patul de spital. Ce se întâmplă cu artista acum și care este starea ei

Lidia Buble a ajuns pe patul de spital, conform unor poze ajunse pe rețeaua socială. Lidia Buble și-a șocat prietenii virtuali după ce a postat o serie de fotografii în care se vede clar că este pe mâinile medicilor. Ce se întâmplă cu artista acum și care este starea ei, vedeți în rândurile de mai jos.

Lidia Buble și-a speriat fanii. Cum a apărut artista pe rețeaua socială

Lidia Buble a speriat România după ce a postat pe rețeaua socială mai multe poze din care se poate vedea că are probleme de sănătate. Mai mult decât atât, artista și-a filmat și perfuzia pe care o are la mână, astfel că acum totată lumea se întrebă ce se întâmplă cu ea, dar și ce probleme de sănătate are cântăreața.

Lidia Buble este foarte activă în mediul online, astfel că nu este zi în care să nu împărtășească prietenilor ei diferite momente din viața privată, fie ele bune sau rele, precum și să le povestească ce planuri de viitor are.

Fanii erau obișnuiți cu o Lidia Buble cu zâmbetul pe buze, nu la perfuzii

Toată lumea s-a obișnuit să o vadă pe Lidia Buble cu zâmbetul pe buze și mereu cu un vibe pozitiv, însă de data aceasta artista și-a supărat fanii virtuali, asta fiindcă s-a filmat și fotografiat chiar pe patul de spital în timp ce i se administra o perfuzie.

Astfel, urmăritorii ei de pe rețaua socială nu au putut trece cu vederea peste aceste clipe, așa că au asaltat-o cu mesaj pentru a afla cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Lidia Buble a fost nevoită să își liniștească prietenii virtuali

Normal, după valul uriaș de reacții din mediul online, Lidia Buble nu a putut lăsa lucrurile așa, astfel că a venit cu un mesaj pentru a explica ce s-a întâmplat cu ea. Mai exact, artista a dezvăluit că nu a pățit nimic grav și totul este în regulă, fiind vorba doar despre o perfuzie cu vitamine.

În plus, Lidia Buble a lăsat să se înțeleagă că a apelat la ajutorul acestei perfuzii, în contextul în care o așteaptă o perioadă destul de grea. Chiar și așa, nu a dat mai multe detalii și nimeni nu știe ce urmează, însă este clar că lucrurile nu merg chiar bine pentru Lidia Buble.

Mesajul Lidiei Buble