Clipe de coșmar pentru Feli! “Nu mai știam cum mă cheamă, nici unde sunt”

Este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, însă drumul spre celebritate a măsurat un deal imens de urcat…și cu mulți saci în spate. Peste toate a venit și soarta, care nu i-a prevăzut numai soare, ci și clipe de coșmar.

Clipe de coșmar pentru Feli

A povestit că erau zile în care alegea ce să cumpere: mâncare sau bilet de tramvai. Mai târziu, a lăsat școala din Sebeș, unde trăia alături de părinți, și a plecat în Cluj. A lucrat într-o fabrică de piele, în gelaterie, a fost barman și a încercat câte și mai câte meserii. Și pe câte încercări a avut, pe atât a suferit.

Dar a ajuns la sinceritate cu sine și și-a recunoscut că în repetate rânduri a avut episoade de depresie. Peste toate a reușit să treacă cu ajutorul meditațiilor și terapiilor energetice și, deși acum nu mai are niciun motiv să fie nefericită, artista a rămas la obiceiurile vechi pentru a-și crea o stare bună de psihic.

„Simțeam așa că nu mă mai bucura nimic”

„Nu știu să zic dacă sunt credincioasă. Cred că mai mult sunt spirituală. Am eu așa legătura mea cu Dumnezeu. Eu îi zic Dumnezeu, unii zic Universul, unii zic Cerurile. Eu merg pe drumul ăsta cam de vreo 8-9 ani, după o depresie din aia imensă de m-a pus la pământ, de nu mai știam nici cum mă cheamă, nici unde sunt. Când am luat-o pe drumul ăsta simțeam așa că nu mă mai bucura nimic.

Atunci am zis să văd care e treaba cu meditațiile, ce înseamnă chakrele astea. Bine nu m-am dus într-o extremă. Am început să fac exerciții de respirație, să fac tot felul de meditații, după care am început să merg la terapie la o tipă care este pe infoenergetică. Eu cred că pe Pământul ăsta sunt oameni cu har”, a povestit interpreta, menționând faptul că de când face terapie a reușit să se pună pe picioare și lucrurile s-au așezat în viața ei.

„Mă duc de 4 ani la cineva care m-a ajutat să văd altfel lucrurile. M-a pus foarte bine pe picioare și am început să fiu mai atentă la ce scriu, ce muzică ascult, ce carte citesc”, a completat cântăreața.