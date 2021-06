Clipe cumplite pentru fosta iubită a lui Jador. Ella a povestit trauma sa

Ella Tina, fosta iubită a lui Jador, a avut parte de o perioadă foarte grea în urmă cu mai mulți ani. Ea a fost nevoită să se îngrijească de familia ei de la o vârstă fragedă, îndeosebi când bolile părinților au început să se agraveze.

Ella, fosta iubită a lui Jador, a vorbit despre toată această perioadă grea prin care a trecut. Bruneta a fost nevoită să își întrețină familia de la o vârstă foarte fragedă, din momentul în care a plecat din țară.

”Eu îmi întrețin familia de la 16 ani, de când am plecat practic din țară, au fost așa o perioadă care nu se mai termina din probleme, ba mă îmbolnăveam eu, am terminat eu, a început tata, după la un interval de câteva săptămâni mama. M-am despărțit și de fostul iubit…”, spunea Ella la Antena Stars .

Ea a spus că la scurt timp a primit și un telefon din partea tatălui ei, anunțând-o că este posibil să-și piardă vederea dacă nu se va opera la ochi, întrucât el suferea de diabet.

La scurt timp după ce a fost tatăl ei a fost operat, acesta a sunat-o pe Ella și i-a spus că boala mamei, cancerul la sân, a recidivat. De atunci, pentru ea a început o perioadă cumplită, la gândul că o va pierde.

”Primisem un telefon de la tata și mi-a spus că este psoibil să își piardă vederea, având în vedere că el are diabet și m-am speriat când m-am gândit că voi avea doi părinți orbi. S-a terminat povestae cu tata și m-a sunat și mi-a spus ca a recidivat boala mamei mele adică cancer la sân. Au fost câteva săptămâni în care nici nu voiam să ies din casă. Mă întrebau oamenii, cunoștințele, și efectiv nu voiam să ies. Nu am vrut ca mama să mă audă vreodată plângând la telefon și am încercat să îi incurajez pe ei să treacă peste. A fost o perioadă destul de grea când am realizat că e greu să ai prieteni”, a mai declarat Ella la Antena Stars.