Clima dă peste cap România. Ce probleme grave vor fi în țara noastră, începând din 2021

Dacă până acum România a fost într-o zonă climatică temperată, se pare că acest lucru, cel puțin în ultimii ani, s-a schimbat, iar schimbarea nu a fost în bine, ci în rău. Acest lucru, din păcate, se resimte la nivel național, prin modificarea temperaturilor, atât pozitive, cât și negative, de-a lungul unui an calendaristic și din punct de vedere termic.

Din păcate, așa cum se poate observa și cu ochiul liber, schimbările climatice reprezintă deja o componentă reală a vieții planetei noastre. Majoritatea efectelor negative se resimt atât în plan economic, cât și cel social.

Având aceste date și modificări, la nivel global, liderii lumii s-au angajat în negocieri dure, pentru a încerca să diminueze efectele devastatoare al schimbărilor climatice.

Prin aceste negocieri s-a dorit și se dorește, în continuare, stabilirea unor obligații ale fiecărei țări, în vederea reducerii impactului global al schimbărilor climatice.

Există deja, la nivel mondial, o strategie, la care a aderat și România, și care a fost deja aprobată, dar ca termen limită a acțiunilor de diminuare a efectelor climatice, fiind anul acesta, în luna decembrie.

Din păcate, de la momentul inițierii acestui proiect, și până acum, schimbările negociate și aprobate prin ”Strategia privind Schimbările Climatice (2013 – 2020)”, nu s-au făcut vizibile, iar efectul este cel al schimbărilor dure, aproape duse la extrem, din punct de vedere climatic.

Conform specialiștilor România, în anul următor, 2021, va suferi mari schimbări din punct de vedere climatic, iar acestea vor fi vizibile odată cu venirea toamnei în acest an, când vom avea un anotimp cu recorduri istorice de caniculă.

Lucrurile nu se vor opri aici, conform directorului Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, astfel că de la temperaturi caniculare vom trece la cealaltă extremă, și anume la inundații catastrofale, furtuni violente, ninsori abundente, incendii sau chiar tornade.

”Pe 1 septembrie am înregistrat la nivelul temperaturilor maxime cele mai ridicate valori de până în prezent – 39,3 grade Celsius la Zimnicea, 39,1 la Giurgiu. Practic, valoarea de la Zimnicea reprezintă și un record, fiind cea mai ridicată valoare de până în prezent de când se fac măsurători la nivelul acestei stații, de mai bine de o sută de ani. Așadar, primele zile ale toamnei, trei zile la rând am înregistrat și la nivelul minimelor și la nivelul maximelor, la multe stații meteorologice – 14 pe ziua de 1 septembrie, 23 în această dimineață, la nivelul valorilor minime, recorduri care confirmă tendința fenomenului de încălzire globală, pentru că în acest an, de la o lună la alta, și de la un sezon la altul, am avut variații semnificative și au predominat lunile în are temperaturile medii au avut abateri termice pozitive, exceptând doar luna mai.”, a declarat Elena Mateescu.