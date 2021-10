Cleopatra Stratan câștigă la un concert cât tatăl și soțul la un loc. Care e tariful ei, la 15 ani de la succesul cu piesa ”Ghiță” EXCLUSIV

Solista Cleopatra Stratan (19 ani) a dat lovitura cu piesa ”Ghiță”, care, de altfel, i-a adus și un binemeritat loc în Cartea Recordurilor. Dar, mai înregistrează un record, de data aceasta național, privind tariful, la categoria ei de vârstă. Reporterii impact.ro au aflat de la organizatorii de spectacole că onorariul Cleopatrei Stratan este cât al celebrului său tată, Pavel Stratan, și al soțului ei, Edward Sanda, la un loc. În plus, artista mai bagă la pușculiță și banii încasați din reclame, pe conturile sociale, de ordinul miilor de euro.

Micuța, cu bucle, ochelari și rochiță roșie cu buline, continuă și acum, la mai bine de 15 ani de la lansarea hit-ului ”Ghiță”, să aibă un onorariu de invidiat:

Cleopatra este foarte iubită, a revenit pe scenă, acum 2-3 ani, cu piese de dragoste, care au prins la public, în plus, o țară întreagă îi știe piesa ”Ghiță”, pe care continuă să o interpreteze pe scenă”, ne-a declarat un vestit organizator de spectacole, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

”Cleopatra Stratan câștigă între 4.500 și 5.000 de euro, la un concert de 35 de minute, mult mai mult decât tatăl ei, Pavel Stratan, care are un tarif de 2.500 de euro, pentru un recital. Iar soțul ei, Edward Sanda, ia aproximativ 1.500 de euro, pentru un spectacol de 45 de minunte.

Acum, în pandemie, când spectacolele s-au mai rărit, solista câștigă bani frumoși și din promovarea unor articole vestimentare sau a unor produse alimentare, pe conturile ei sociale:

”În această perioadă, ne-am soluționat într-un fel activitatea prin online și colaborări cu brand-uri de peste tot. Am promovat mai multe produse, de la make-up și haine până la produse alimentare”, ne povestea Cleopatra Stratan, într-un recent interviu pentru Playtech.ro.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit în acest an. Ea ne dezvăluita că nu sunt geloși, când fiecare colaborează cu altcineva, pe plan muzical:

Cleopatra Stratan păstrează și acum în șifonier rochița care i-a purtat noroc la debutul muzical. Ea ne mai povestea cu nostalgie despre acea ținută de scenă:

”Am păstrat rochița și chiar m-am gândit că, dacă voi avea o fetiță, cu siguranță o va purta și ea. Partea bună este că mai am încă alte patru rochițe, de când eram mică, pe care le-am păstrat! Rochia din piesa ”Ghiță” am ales-o eu, înainte de videclip, dintr-un magazin, iar pornind de la ea au creat întreaga imagine. Dar, mai am și două păpuși, acasă, realizate după chipul meu. S-au vândut rapid, la acea vreme. Sincer, nu știu câte păpuși s-au dat, în total”.