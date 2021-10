Unde s-au mutat Cleopatra Stratan și Edward Sanda după nuntă: ”Nu mai e stres”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt proaspeți căsătoriți. Unde s-au mutat cei doi artiști după ce au devenit soț și soție? Tinerii miri au venit cu câteva mărturii despre schimbările făcute după nuntă.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au uimit pe toată lumea cu vestea că doresc să-și unească destinele. Iată că îndrăgostiții nu au ținut cont de gurile rele și au ales să spuna DA în fața ofițerului stării civile, dar și în fața Domnului.

Recent, Cleopatra a mărturisit unde locuiesc cei doi după ce au devenit soț și soție. Artista a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre momentul în care ea și alesul inimii au hotărât să se mute împreună, departe de cei dragi lor.

Înainte de căsătorie cântăreții au făcut naveta între București și Chișinău, iar acum îi surprindem în propria lor locuință din Capitală. Tânăra a recunoscut că nu mai este niciun stres acum din cauza distanței, iar din acest punct de vedere s-a relaxat.

Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună. Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile”, a declarat Cleopatra Stratan în cadrul unei emisiuni tv.

„Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc.

Întrebați despre cum este viața de proaspeți căsătoriți, ambii au spus că se înțeleg foarte bine și s-au acomodat cu schimbările. Edward Sanda a fost cel care a subliniat că până și treburile casei sunt bine împărțite pentru ca totul să meargă ca pe roate.

„Nouă nu ni se pare nimic neobișnuit. Totul decurge ca înainte, doar că acum stăm împreună. Ne împărțim responsabilitățile. Eu am spălat vasele azi. Ne împărțim firesc. Dacă sunt mai multe lucruri de făcut în același timp, ne împărțim”, a mărturisit Edward Sanda.

Cleopatra Stratan și soțul ei au decis să nu aibă o nuntă ca la carte, așa că au renunțat la tradiții și nici nu au avut nași alături. Mulți i-au criticat pentru alegerile făcute și nu au fost de acord cu ei în dreptul acestor ‘reguli’ pe care mulți le respectă în ziua marelui eveniment al unui cuplu.

“Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit. A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați.

A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a spus Cleopatra Stratan.