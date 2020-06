Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară, operată de urgență. Cum se simte acum

Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară, celebru saxofonist, a fost operată de urgență. Iubita artistului a avut de îndurat o intervenție chirurgicală dificilă.

Iubita lui Armin Nicoară, Claudia Puican, operată de urgență. Cum se simte artista

Iubita lui Armin Nicoară, saxofonist în formația Vlăduței Lupău, Claudia Puican a fost operată de urgență, scrie wowbiz.ro. Relația dintre Armin Nicoară și talentata cântăreață Claudia Puican durează de doi ani.

”Am venit singur la București, Claudia a rămas acasă pentru că, să zic așa, are o mică problemă. A fost operată de urgență, a avut o intervenție chirurgicală pe –plan estetic. Era o problemă… Nu din punctul meu de vedere, eu nu observasem nimic, dar ea, în capul ei, și-a dorit să fie perfect. (…) Medicul a decis că este cazul să facă asta”, a dezvăluit Armin Nicoară.

Claudia Puican, prebleme cu proteza de silicon de la sâni

Operația a fost necesară din cauză că proteza de silicon care i-a fost implantată nu s-a poziționat așa cum ar fi trebuit, astfel că medicul estetician a decis că este cazul să intervină din nou. ”Din ceea ce știu, acum este bine, se va recupera rapid”, a mai spus Armin Nicoară.

Cei doi s-au cunoscut datorită muzicii. ”Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință”, a spus Claudia Puican.

Cum a cucerit-o Armin Nicoară pe Claudia Puican

Saxofonistul a povestit cum a reușit să pună mâna pe frumoasa cântăreață.

”I-am propus să colaborăm, să facem câteva melodii împreună. Eu am mai avut o colegă, o solistă, la care i-am dat sfaturi și cu sfaturile mele acum e pe culmile succesului, dar nu vreau să dau nume. Dar, prin sfaturile mele, am vrut să o ajut și pe Claudia… Și am ajuns să cântăm împreună, și de aici am ajuns împreună”, a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.

Armin Nicoară și Claudia Puican, căsătorie în Turcia

Frmosul cuplu de artiști și-ar dori să facă nunta în Turcia. ”Tata tot mă bate la cap să facem nunta în Antalya, cu turci, cu petrecere mai turcească. Vrea să fie ceva mai special, să fie distracția mai mare. Ne va fi greu să o facem într-un weekend, că avem foarte multe evenimente, dar o vom facem în timpul săptămânii”, a precizat Armin Nicoară.