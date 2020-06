Georgiana Lobonț și Armin Nicoară, adevărul despre relația lor. Au dat cărțile pe față

Undeva pe la începutul lunii mai un nou scandal apărea în showbizz-ul românesc între Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț, culme este că cele două sunt nașă și fină. De atunci s-a scris despre asta destul de mult.Lucrurile s-au liniștit, aparent, dar acum Gerogiana Lobonț revin în atenția presei, de data asta cu alte lucruri.

În 2019 Geoergiana Lobonț sărbătorea trei ani de căsnicie cu Rareș Ciociovan, dar odată cu apariția lui Armin NIcoară s-a vehiculat ideea că ar fi ceva între cei doi. Realitatea este cu totul alta, iar vedeta a povestit că relația dintre cei doi este pur profesională. Georgiana a povestit, invitată fiind la Pro TV, alături de Armin, că s-au cunoscut la o emisiune, în urmă cu trei ani, colaborând la acea vreme la o piesă ce a avut succes și foarte multe vizualizări pe youtube.

”Ne-am cunoscut la o emisiune, în urmă cu trei ani, și am început colaborarea cu o piesă populară, care s-a bucura de foarte mare succes, toată lumea o cântă la nunți. Armin se afla în America și eu atunci îl născusem pe Edy când ne-am sunat și ne-am înțeles să începem colaborarea. Lui ii plăcea de stilul meu mai popular mai pe show și mie de el la fel. Am simțit din prima că ne potrivim pe scena muzicii”, a dezvăluit Georgiana.

În aceeași emisiune de la Pro TV, ”Vorbește Lumea”, Georgiana a povestit și despre faptul că cei doi au avut momente tensionate și o perioadă în care nu și-au vorbit absolut deloc, dar cu toate astea au rămas foarte buni prieteni.

„Noi suntem prieteni foarte foarte buni, dar am avut și momente de cumpănă, pentru că așa se întâmplă când alții sunt invidioși pe o prietenie sinceră fără interese. Jumătate de an nu am vorbit chiar deloc, pentru că nu am avut voie, motivele le știm doar noi, dar acum sperăm ca relația noastră de prietenie să dureze foarte mult și să nu mai lăsăm pe nimeni să ne-o destrame.”, a mai povestit vedeta.