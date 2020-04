Claudia Pătrășcanu, veste neașteptată pentru fani, înainte de Paște. “De trei săptămâni am hotărât”

Claudia Pătrășcanu vine cu o veste bombă pentru cei care o urmăresc! Ce anunț a făcut cunoscuta cântăreață chiar înainte de Paște? I-a surprins pe fanii ei.

Claudia a decis, după mult timp de agonie, să se despartă de tatăl copiilor ei. Acum, atenția sa se îndreaptă către cei mici, dar și către ea. Iubita vedetă se învață pas cu pas cu viața de mămică singură și cu tot timpul pentru noi experiențe. Aceasta, a ales să împărtășească fanilor un lucru pe care poate nu-l știau despre ea. Claudia nu doar că nu se ferește să intre în bucătărie, ci îi place să încerce fel și fel de rețete, mai nou a devenit vegetariană, așa că are combinații diverse și timp necesar pentru a le pune în practică.

„Sunt 3 săptămâni de când am hotărât sa gătesc vegan,sănătos și îmi place foarte mult…..avand timp,înclinația de a găti,dar și multe legume la dispoziție,m am gândit sa experimentez tot felul de retete zilnic. Toată mâncarea este delicioasa,gustoasa,foarte sănătoasă,excelenta chiar și pentru copii.😊 Recunosc,nu am devenit vegana in totalitate,însă ma gândesc serios la acest lucru!😊💋”

Claudia Părășcanu