Claudia Pătrășcanu a făcut dezvăluiri-bombă! Cântăreața a spus că a fost terorizată de soacra ei. Mama lui Gabi Bădălău, noul iubit al Biancăi Drăgușanu, i-ar fi făcut zile fripte. Iată ce putea să îi facă după ce ea se întorcea de la concerte.

Claudia Pătrășcanu a declarat, la emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, că în procesul de divorț pe care îl are cu Gabi Bădălău, cerințele ei sunt extrem de rezonabile. Mai exact, artista susține că ea nu vrea să primească nimic în afară de banii ei, pentru care a muncit în firmele familiei, precum și banii pe care afaceristul i-a luat ca să meargă la cazinou.

”Eu îmi vreau doar banii mei, din munca mea. Am muncit în firmele acestei familii și nu am fost plătită. Există un proces pe rol la Giurgiu. Vreau banii din chiria garsonierei pe care am luat-o prin credit. Gabi mi-i lua și se ducea la cazinou. Vreau banii de la moț, de la botez, de la petrecerile copiilor noștri. Eu am spus să îi punem într-un cont, dar el i-a luat și a cumpărat un excavator”, a spus Claudia Pătrășcanu, în emisiunea ”La Măruță”.