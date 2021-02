Claudia Pătrășcanu, reacție de ultimă oră după despărțirea dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău: ‘E rușinos’

Claudia Pătrășcanu vine cu o reacție după auzul despărțirii celei mai controversate și neașteptate relații din showbiz-ul românesc. Ce a spus încă soția lui Gabi Bădălău despre finalul poveștii de dragoste dintre acesta și Bianca Drăgușanu?

Fanii fostei asistente păcătoase sunt șocate de noua veste, mai cu seamă că toți se așteptau la o nuntă imediat cum Bădălău reușea să-și încheie situația complicată legală pe care o are din mariajul trecut.

După ce cei doi amorezi au petrecut momente de neuitat împreună, blondina a anunțat chiar pe Instagram faptul că e din nou singură, asumată, dar în special fericită. O reacție vizavi de noua veste care a zguduit lumea mondenă a avut și încă soția fiului de milionar.

Cântăreața a susținut că nu o mai interesează nimic din viața tatălui copiilor săi, dar că o deranjează faptul că micuții ei cresc și încep să înțeleagă ceea ce aud și văd în jurul lor, mai cu seamă de când ambii lor părinți sunt subiect intens de discuție în presa din România.

”Ce pot să spun? Habar nu am. Este viaţa lui. Adică, el ştie foarte bine ce face. Adică, e vaccinat, ştiţi vorba aceea. Doar că, într-un timp atât de scurt… vă daţi seama că mă gândesc doar la copii în momentul acesta. Copiii au început să crească, văd tot felul de lucruri.

Ar trebui să se gândească şi el un pic mai mult la băieţii noştri căci este vorba doar de educaţia pe care, noi, părinţii. le-o dăm. Mi se pare un pic ruşinos şi mai târziu va trebui să le dăm explicaţii copiilor şi nu ştiu ce le vom spune. Cât despre viaţa lui sau a noastră, fiecare face ce vrea. Şi atunci, ce pot să spun eu?”, a declarat solista.

„Pe mine nu mă mai surprinde nimic, să ştiţi. Din tot ce face el, nu mă surprinde şi plus de asta avem două vieţi separate. De un an şi jumătate ne-am separat. El astăzi este cu cineva, mâine nu mai este. Dar vă daţi seama că eu ca mamă nu pot decât să mă gândesc la copii, ce vor spune ei. În ceea ce mă priveşte pe mine, vreau să ies din această căsnicie cu demnitate, vreau să îmi privesc copiii în ochi. Vreau să mă privesc pe mine în oglindă şi să fiu mulţumită de mine. Cât despre el, chiar nu mă interesează. Nu am ce să comentez din acest punct de vedere al vieţii lui private. Noi nu mai suntem căsătoriţi. Singurul lucru la care ar trebui să se gândească şi la care să fie mai atent şi mai rezervat sunt copiii”

Claudia Pătrășcanu (Sursa: Antena Stars)