Claudia Pătrășcanu, despre momentele grele din perioada Exotic. Ambulanţa era chemată mereu, după concerte: „Am leşinat e multe ori, eram epuizate”

Claudia Pătrășcanu este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. A trecut prin multe greutăți în ultimul timp, dar a reușit să treacă peste toate. Nici începuturile carierei sale nu au fost mai ușoare, fiind nevoită să facă multe sacrificii pentru a merge mai departe.

Claudia Pătrășcanu se numără printre cele mai iubite artiste din România. Fosta soție a lui Gabi Bădălău a avut o viață presărată cu multe încercări grele, dar cu ambiție și curaj a reușit să le depășească pe toate cu succes.

Artista și-a deschis sufletul în emisiunea lui Denise Rifai și a vorbit despre cele mai intime subiecte ale vieții sale. Printre altele, a oferit detalii și despre începuturile carierei sale și parcursul acesteia, care nu a fost deloc unul roz.

Din contră, vedeta spune că a făcut multe sacrificii pentru a ajunge sus și a plătit prețuri mari ca să fie la nivelul de azi. Își amintește cum muncea în exces și ajungea pe mâna medicilor din cauza faptului că era mult prea epuizată.

„Nu-mi mai amintesc, dar de foarte, foarte multe ori. Am fost luată cu targa, cu salvarea… Rezistam până se termina show-ul, spectacolul, apoi picam. Și eu, și colegele mele eram foarte epuizate, aveam câte 2-3 cântări pe zi.

Cu toate acestea, spune că nimic nu era prea greu când venea vorba de muzică. A fost mereu marea ei pasiune și, când vedea de câtă satisfacție are parte, uita prin câte trecea în fiecare zi.

Vedeta este mulțumită că și-a făcut un nume mare în muzica din România și mărturisește că a avut parte de multe câștiguri. Din tot ce a realizat, însă, spune că cea mai mare mulțumire a fost faptul că și-a putut ajuta familia în cele mai grele momente.

„Timpul este foarte prețios – și al oricărui om. Mi-am dorit să facă asta, am fost descoperită de Coşti Ioniță și a fost foarte bine și financiar și a fost un job pentru mine, care mi-a asigurat toată viața practic, nu doar un talent dat de sus. Mi-am ajutat familia. Asta a fost satisfacția mea cea mai mare”, a mai spus vedeta la Kanal D.

Nu puțini sunt cei ce își amintesc că celebra Claudia Pătrășcanu a pozat în Playboy când era tânără. Claudia Pătrășcanu a spus că nu îi e rușine de apariția ei din Playboy, care a fost influențată de Andreea Bănică.

Totuși, recunoaște că a vrut să dea înapoi. Chiar în timpul ședinței foto, cântăreața a regretat acceptarea propunerii după ce și-a văzut colega de trupă făcând asta, dar spune că nu trebuie să fie judecată, pentru că atunci a fost ceva în care a crezut și s-a regăsit din plin.

„De ce ar trebui să îmi fie rușine? Acum poți să faci topless și la mare, de câțiva ani încoace tot se face topless la mare. Nu este o rușine, dar nici nu pot să zic că îmi pare bine. A fost o situație în care chiar și în momentul în care am avut ședința foto am vrut să renunț, doar că semnasem un contract și nu am mai putut face lucrul acesta.

Nu pot să spun că îmi este rușine, nu am de ce, nu am dat în cap nimănui, până la urmă este viața mea, corpul meu, doar că nu aș mai face-o în viața mea. Nu mă mai regăsesc, nici atunci nu cred că m-am regăsit.

Era o nebunie, a fost o modă, toate persoanele publice pozau, toate femeile pozau, a fost și nebunie atunci cu Playboy, nu știu dacă mai există. Am făcut-o și eu, am pozat, dar e de domeniul trecutului, nu mă mai interesează”, a mai spus vedeta.