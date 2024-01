Claudia Pătrășcanu s-a rușinat după ce a apărut așa pe internet: „Doamne, sper că nu ați văzut nimic”

Fosta parteneră de viață a afaceristului Gabi Bădălău a publicat un material video în care a lăsat la vedere un detaliu intim. Claudia Pătrășcanu, pe numele său, s-a rușinat imediat, cerându-și oarecum scuze de la urmăritorii săi pentru gestul neatent: „Doamne, sper că nu ați văzut nimic”. Foto

În ultimii doi ani de zile, numele cântăreței de muzică populară Claudia Pătrășcanu s-a aflat deseori pe prima pagină a ziarelor mondene. Totul a debutat cu divorțul tumultos de fostul partener de viață, omul de afaceri Gabi Bădălău, împreună cu care are doi copii.

După o lungă relație amoroasă, cei doi fiind împreună încă din anul 2015, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au ales să meargă pe căi separate și să dea divorț. Nu la notar însă, ci la judecătorie, evenimentul derulându-se cu mare scandal. Procesul propriu-zis a durat doi ani de zile.

În prezent, custodia copiilor celor doi foști parteneri de viață o dețin amândoi, însă minorii locuiesc cu mama lor, Claudia Pătrășcanu, în Constanța, după cum au hotărât judecătorii. Chiar și în aceste condiții, cântăreața mai are unele probleme juridice nerezolvate.

Așa se face că artista le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe platformele sociale că vineri, 12 ianuarie 2024, a trebuit să se prezinte la tribunal în București, unde se derulează unul dintre procesele în care este implicată. S-a deplasat în Capitală cu o zi înainte, pentru un proiect.

Claudia Pătrășcanu s-a întâlnit cu multe persoane frumoase în București, cu o zi înainte de a se prezenta la tribunal, potrivit declarațiilor pe care le-a făcut pe Instagram.

„Doamne, ce zi am avut ieri! Am cunoscut oameni noi, frumoși, uite-așa e viața mea. Și deja mi-e dor… Mi-e dor, mă’, de voi, mă’! Și, bineînțeles, după clip am mai rămas pe la București. Astă-noapte am terminat foarte târziu. Cred că pe la 2 am ajuns acasă, în București.

Încă sunt aici, pentru că plec la proces. Deci, după clip, după frumusețea aia de atmosferă, plec la tribunal (râde). Nu, la mine toate se rezolvă-n viață, așa că, dacă ai răbdare și le iei treptat, nimic nu rămâne nerezolvat”, a spus Claudia Pătrășcanu, pe InstaStory.