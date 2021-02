Claudia Pătrășcanu, atac grobian la Bianca Drăgușanu. Cât de urât a putut să o jignească

Gabi Bădălău pare că are puteri magice asupra femeilor. După ce le îndrăgostește și își încheie socotelile cu acestea, le întoarce una împotriva celeilalte. Termenii în care a încheiat ”colaborarea” cu Bianca Drăgușanu au fost amiabili, dar nu același lucru se poate spune și despre relația cu încă soția sa, Claudia Pătrășcanu, cu care se judecă de aproape doi ani pentru a ajunge la un consens în ceea ce privește partajul și custodia copiilor. Furia femeii a făcut-o să ia decizii incredibile, cu scopul de a aduce probe în instanță împotriva afaceristului. A apelat la una dintre amantele lui Bădălău, cea care i-a stricat căsnicia cu acesta, i-a lăsat mesaje Biancăi pentru a o întoarce împotriva lui, acuză blonda, și l-a contactat chiar și pe Alex Bodi, fostul soț al divei, aducându-i-se la cunoștință că el deține imagini compromițătoare cu Bădălău. Peste toate se adaugă cele mai recente declarații ale Biancăi despre situația în care a nimerit și acuzele solistei, care o arată implicată în mod necorespunzător în viața copiilor ei.

Claudia Pătrășcanu, atac la Bianca Drăgușanu după ce diva a acuzat-o că minte în ceea ce privește limbajul licențios avut în preajma copiilor ei cu Bădălău

„Astăzi,12.01.2020,ora 13.00,împreuna cu cei doi copii aveam programare la Protecția Copilului pentru consilierea acestora, însă la ora 9.16 am primit telefonul celor de la Protecția Copilului spunandu mi ca se anulează programarea de astăzi,deoarece tatăl copiilor a refuzat iar aceasta consiliere,spunând ca revine el săptămâna următoare,joi pentru o alta programare. Consider ca toate aceste tergiversări de a nu se prezenta,sunt intenționate….. acesta având total alte interese personale și ca încă o data arată dezinteresul fata de copiii noștri care erau astăzi programați,repet,pentru aceasta consiliere.

(…)Oameni buni,in ce țara trăim? Badalau își bate joc de proprii copii, dar dacă se întâmpla ceva cu copiii mei,cine Răspunde? Când suna Badalau,răstoarnă toate instituțiile și îmi amintesc bine când cei de la Protecția Copilului din Constanta mi au spus: “Doamna,am fost sunați de mai Sus,ca domnul Badalau sa nu mai fie deranjat”. E simplu sa facă doua poze in care arată ca este tatăl “minunat” pe site urile de socializare,dar situația o știm noi și cei unde fac zeci de cereri cu disperare,ca lucrurile stau altfel decât par,cu cei doi copii ai noștri.

Știți bine ca v am postat câteva dintre mesajele in care tatăl este învățat de către avocați,părinți,etc cum sa procedeze cu copiii,ce sa facă sa para ca este acel “tata” atent care crede el,in mintea lui ,ca mi poate lua copiii,dar adevarul sta la dosar,in cereri,filmări,înregistrări audio-video. (…)Voi continua sa fac cereri și sa merg exact unde m au sfătuit toți oamenii simpli care trăiesc in țara aceasta și nu au drepturi ptr ca ne sunt luate de unii oameni influienti care cred ca li se cuvine totul,dar nu ma opresc aici cu demersurile!”, este o parte din mesajul Claudiei Pătrășcanu.

„E un nimeni. Vai de sufletul ei pierdut”

Cântăreața a afirmat și că Bianca Drăgușanu ar fi purtat discuții indecente cu Gabi Bădălău în prezența copiilor lor, atunci când micuții se aflau în vizită la tată.

„Minte cu o nerușinare și un teatru… Ea minte cu un tupeu fantastic. Asta are foarte mult timp liber. Se bate cu pumnul în piept că e mamă și scriitoare mai nou și face scenarii de genul, ea nu știe să facă nimic altceva. Nu vorbim lucruri prin care să compromitem anumite situații. E cel mai penibil context pe care poate cineva să-l facă la adresa mea. Mie îmi scrie una în mesaje și nu știe cum să mă mai pupe pe o parte și de alta, iar pe de altă parte face afirmații răutăcioase la adresa mea.

Ea vrea să mă avertizeze pe mine cât de rău este el (n.r Gabi Bădălău), dar pe mine nu mă intersează. Trebuie să mai apară și ea cu cineva pe canapea că altfel nu o bagă nimeni în seamă”, a replicat diva după ce a fost învinovățită că a avut un limbaj licențios în preamja copiilor Claudiei cu Bădălău.

„Ființa aceasta este un nimeni și un nimic pentru mine. Pe unde trece, se usucă totul. Vai de sufletul ei pierdut. Filmulețele spun totul despre ea”, a declarat Claudia Pătrășcanu despre Bianca.