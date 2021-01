Claudia Pătrășcanu, adevărul despre plecarea lui Gabi Bădălău în Dubai. Ce spune despre Bianca Drăgușanu

Începutul de an o găsește pe Claudia Pătrășcanu în lacrimi, pe holurile DGASPC-ului. Solista a povestit în cursul zilei de astăzi, pe contul ei de Facebook, umilința prin care a trecut. Claudia spune că motivul umilinței și al lacrimilor este viitorul fost soț, Gabi Bădălău care nu s-a prezentat la consiliere. Încă de anul trecut este un adevărat scandal în jurul fostului cuplu, iar divorțul încă nu s-a pronunțat.

După ce anul trecut, într-o altă postare vedeta anunța despărțirea de Gabi Bădălău, lucrurile au degenerat și mai rău. Încă soț șo soție, Gabi Bădălău a fost suprins, imediat după despărțire la brațul Danielei Crudu. Presa a scris mult atunci, iar Claudia a tăcut și a suferit în continuare. Mai nou, conform presei de cancan, Gabi Bădălău a plecat în Dubai, la nimeni alta, decât Bianca Drăgușanu, Blonda, spun gurile rele, i l-ar fi furat pe Bădălău Cruduței, aceștia afișându-se în poze în ipostaze tandre.

Cu toate că în presă, atât Claudia Pătrășcanu, cât și Gabi Bădălău dădeau declarații unul despre celălalat, adevărul este undeva la mijloc. Sau, mai bine zis era, până astăzi, când Claudia a postat un lung șir de învinuiri la adresa fostului soț. Dar cea mai dramatică este relatarea despre ce trebuia săse întâmple astăzi la Direcția Generală de Asistență și Protecție a copilului.

”Așadar azi am fost invitata impreuna cu tatal copiilor mei sa participam la o ședința de consiliere. Are drept scop consilierea noastră in ceea ce-i privește pe copiii nostri. Alta invitatie, alta ignorare din partea tatălui copiilor … A urmat așteptarea pana in jurul orei 13.45 , resemnarea … și in final alte surprize …. Și nu ma refer la o surpriza plăcută din partea tatălui copiilor … in sensul ca ar fi dat curs invitatiei DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA si PROTECTIE a COPILULUI ci ma refer la alta știre modernă unde ne( lipsitul) tata este ocupat cu “divele”.

Raiul tău înseamnă aceasta viața Gabi Badalau ci nu acești copii ptr care astăzi ai refuzat sa te prezinți la Protecția Copilului pentru consiliera parentala,tot ptr binele copiilor noștri? (…) ma plimbi pe holurile unei Instanțe de 1 an și jumătate fără sa mi dai divorțul. Motivând ca ba ești in vacanța cu Crudu, ba ești in vacanța cu Bianca,ba ca ești bolnav!

Astăzi,am plecat plângând de la Protecția Copilului gândindu ma,ca copiii noștri aveau nevoie de aceasta consiliere parentala,ptr viitorul lor și liniștea lor. Dacă tu,Gabi Badalau îți Bati joc de toată lumea din țara asta,sa știi ca de o MAMA nu și bate joc nimeni. Sunt convinsă ca Dzeu nu ma lasă și ca un om dintre cei către care strig, ma va auzi!”,a scris Claudia Pătrășcanu pe Facebook.