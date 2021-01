Bianca Drăgușanu, aproape de o nouă relație?! S-a întâlnit cu un bărbat român, iar imaginile spun totul

Bianca Drăgușanu e sau nu într-o nouă relație? Fanii abia așteaptă să o vadă din nou fericită în preajma unui bărbat alături de care să-și petreacă viața liniștită de data aceasta. Cum a fost surprinsă blondina?

Bianca Drăgușanu, surprinsă în preajma unui potențial amorez

Celebra fostă asistentă păcătoasă nu pierde deloc timpul în Dubai. Ultimele imagini surprinse de paparazzi cancan.ro au dezvăluit cum o duce aceasta și care sunt noile lucruri din viața sa cu care poate să se mândrească. Vedeta a fost fotografiată la cumpărături în magazinul Dior din capitala vestitului emirat, dar nu sigură, ci cu un celebru domn căsătorit de la noi.

Cei doi ar fi petrecut chiar și Crăciunul împreună, lucru care ar îndemna fanii să se gândească la faptul că se iscă un nou cuplu în lumea mondenă. Mai exact, este vorba despre un fost iubit al Adelinei Pestrițu, implicat încă în mariajul cu Claudia Pătrășcanu. Astfel, în Dubai Bianca s-a anturat cu nimeni altul decât Gabi Bădălău. Încă soțul solistei precizate a fost surprins în compania vedetei în preajma unui renumit magazin.

Conform sursei citate, afaceristul a ajuns mai târziu decât fosta lui Alex Bodi în Dubai, în cursul zilei de luni împreună cu Florin Salam și frumoasa sa parteneră, Roxana Dobre. Cei doi au petrecut Crăciunul împreună într-un hotel de lux din Poiana Brașov, mai detaliază unele surse din apropierea acestora.

Bărbatul nu a scăpat de controversa conjugală

“Am venit pentru un divorț și pentru copiii noștri. Mi-e teamă doar de Dumnezeu. Depinde ce vor considera domnii judecători. Am venit și cu martori, cu mama, care a stat lângă noi și m-a ajutat în creșterea copiilor. Copiii sunt cu mine și vor rămâne cu mine. Eu nici nu am vorbit cu soțul meu aici. Nu am spus un cuvânt. Au vorbit domnii avocați. Domnul Gabi mă amână, mă plimbă, nu vrea să înțeleagă că avem doi copii. Nu mă mai surprinde nimic. Nimeni nu a spus nimic, s-a amânat (n.r. procesul), pe motiv că poate ne vom înțelege, dar de un an de zile încercăm, adică eu încerc, pentru copiii noștri și pentru a primi un divorț pe care l-am solicitat de când el a devenit absent”

„Ne judecăm pentru creșterea și educația copiilor, din păcate, soția mea are tot o atitudine agresivă. Îmi doresc ce e mai bun pentru copiii noștri, școlile cele mai bune, cel mai bun viitor. Din păcate, nu am cu cine să am dialog”, a spus Gabi Bădălău, la Antena Stars.