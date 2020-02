Clasament WTA: Pe ce loc se află Simona Halep acum. Noua ordine din tenisul mondial

Noul clasament WTA! Ccum arată acum topul 10 după Australian Open și pe ce loc este Simona Halep? Iată care sunt locurile ocupate de celelalte cele mai bune jucătoare de tenis din lume!

Asociația de Tenis Feminin a anunțat, în cursul zilei de luni, noul clasament mondial, după rezultatele din ultimele două săptămâni la Australian Open. Începând de azi, 3 februarie, Simona Halep a urcat pe locul 2 în ierarhia mondială, urmată de Karolina Pliskova. Mare diferență în noul top 10 este, însă, Sofia Kenin, care a reușit să urce nu mai puțin de opt poziții, clasându-se astfel pe locul al 7-lea cu 4.665 de puncte. Elina Svitolina a făcut și ea un salt măricel, în timp ce Bencici și Bertens au urcat doar câte două poziții. La locul opus se află Pliskova, care a coborât un loc, alături de Bertens, care a pierdut un număr de șase poziții în clasamentul WTA.

Amintim că românca va reveni în circuit pe data de 17 februarie, în cadrul turneului WTA Premier din Dubai. Mai mult decât atât, urmează și prima competiție de nivel național WTA Premier 5 din 2020. Acesta va avea loc la Doha, Qatar, pe data de 24 februarie.

Clasamentul WTZ, după Australian Open

1. Ashleigh Barty 8.367 puncte

2. Simona Halep 6.101

3. Karolina Pliskova 5.290

4. Elina Svitolina 4.775

5. Belinda Bencic 4.675

6. Bianca Andreescu 4.665

7. Sofia Kenin 4.495

8. Kiki Bertens 3.965

9. Serena Williams 3.915

10. Naomi Osaka 3.626

„Sunt fericită să anunț că am donat o sumă totală de 20.000 de dolari pentru fondul de destinat reparării mediului din Australia. O să mă comport exemplar de acum, Darren. Îți promit. Am donat mai mult decât am vorbit cu Darren și decât amenzile pe care le discutasem, dar nu voi spune suma. Mă simt foarte bine acolo. E o țară foarte călduroasă. Le mulțumesc pentru acest lucru. Sunt prietenoși cu mine și joc cu plăcere acolo”

Simona Halep