Ciolacu își apară statutul de revoluționar, într-un mod ciudat: ”n-am murit și n-am stat acasă la Revoluție”

Statutul de revoluționar al președintelui interimar al PSD a ajuns în lumina reflectoarelor pe parcursul zilei de luni, când Ciolacu a fost nevoit să dea o serie de declarații.

În urma unei investigații Recorder, Ciolacu a fost pus la zid. Redactorii publicației au afirmat că, deși are certificat de revoluționar de foarte mult timp, el a cerut preschimbarea documentului pentru a fi îndreptățit să primească o indemnizație generoasă de revoluționar. Nu a trecut mult de la publicarea investigației până când Ciolacu a a făcut o serie de declarații, unele mai ciudate decât altele. ”Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție”, a insistat liderul PSD.

„Eu niciodată nu am vorbit despre acest lucru. Eu în Muncicipiul Buzău am participat la Revoluție. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzău. Sunt doar 52 de membri. Am și spus în statut că suntem cei care am apărat, am acționat în raza Palatului comunal al Muncipiului. Nu am fost niciodată contestat, n-am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereți să-mi fie și rușine. Nu am solicitat niciodată nicio indemnziație pentru acest lucru de la statul român. Mă consider îndreptățit să las copilului meu să arate și el la nepoți că bunicul sau străbunicul lor a făcut ceva pentru această țară”, a declarat Marcel Ciolacu, luni, într-o conferință de presă. Afirmațiile au fost făcute în contextul în care a fost întrebat în legătură cu informațiile apărute în spațiul public despre o presupusă solicitare de luptător la Revoluție, conform Mediafax.

Președintele interimar al PSD a folosit ca argument pentru nevinovăția sa faptul că nu s-a prezentat la clubul revoluționarilor din Buzău timp de aproape zece ani. „Niciodată, de când sunt în politică, eu nu am declarat că sunt revoluționar, că ce fapte am făcut în acele zile. Clubul 22 acționează și își fac singuri. Eu doar le-am dat o semnătură ca și ceilalți membri. Ei se ocupă. Nici n-am mai fost club de peste 10 ani. (…) M-am interesat. Nu sunt apărut în niciun decret. Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție”, a conchis Marcel Ciolacu.

Pentru a înțelege mai bine de unde a început scandalul, merită să ai în vedere rezultatele investigației publicate de Recorder. ”La începutul acestui an, Marcel Ciolacu a depus cerere pentru a obține cel mai nou titlu introdus prin lege: cel de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției Române”. Diferența dintre cele două titluri este că cel pe care l-a solicitat anul acesta vine la pachet cu o indemnizație lunară de 2.000 de lei. În anii ’90, Ciolacu a primit, în baza titlului de revoluționar, și un hectar de teren pe raza comunei buzoiene Săpoca, pe care ulterior l-a vândut”, a scris luni Recorder.”