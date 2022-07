Cine va prezenta „Vorbește lumea” în locul Adelei Popescu, perechea lui Cabral la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Diminețile de vară de la ,,Vorbește Lumea” vor fi diferite. Fanii emisiunii matinale vor face cunoștință cu alte trei persoane cunoscute. Vara este în toi, iar schimbările nu întârzie să apară chiar și acum. Trei vedete noi în platoul de la Pro TV vor da startul distracției de luni și până vineri, de la orele 10:30. Adela Popescu îl însoțește pe Cabral într-o aventură nouă și mult așteptată în sezonul al doilea din show-ul ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Cine o înlocuiește?

,,Vorbește Lumea” vine în fața telespectatorilor sub o altă formă. Adela Popescu urmează să fie colega lui Cabral în proiectul ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”, motiv pentru care este nevoită să dispară puțin din peisaj.

Schimbările urmează să se vadă rapid, iar fanii show-ului matinal vor vedea alte vedete pe micul ecran de luni până vineri, de la orele 10:30. Mai exact, fetele care vor face echipă de acum sunt: Emily Burghelea, Majda și Cosmina Păsărin.

,,Am 23 de ani, sunt la început de drum și mă bucur că mi s-a dat șansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaș pentru mine, doar ce am terminat facultatea de Comunicare și Relații Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetița mea, la creșă…”, a spus Emily Burghelea.