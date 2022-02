Cine va fi al patrulea jurat în noua emisiune iUmor din weekend. Antena 1 i-a surprins pe toți

Sezonul acesta de iUmor le aduce multe surprize fanilor Antenei 1. Pe lângă Cheloo, Delia și Mihai Bendeac, o serie de vedete se alături celor trei jurați la pupitrul celor care dau verdictul final în cadrul emisiunii. Șefii de la Antena 1 au convins-o pe una dintre cele mai controversate dive ale showbizului să jurizeze concurenții preț de o seară. Despre cine este vorba.

Ana Morodan nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind una dintre cele mai controversate, populare și apreciate vedete din România. „Contesa Digitală”, așa cum este numită în mediul online, a acceptat provocarea de a fi jurat pentru o seară în cadrul celui mai recent sezon iUmor.

„Numele meu este Ana Morodan și sunt pregătită pentru orice în viața asta, dar ce am văzut pe scena la iUmor m-a șocat chiar și pe mine. A fost o experiență de neuitat. Nu mi-am imaginat că o filmare iUmor te consumă atât de mult, dar cu siguranță a fost inedit!”, a declarat Ana Morodan la Antena 1.

Ana Morodan este familiarizată cu postul TV Antena 1. În trecut, celebra influenceriță a prezentat emisiunea „Nuntă cu scântei” a postului și a participat în sezonul 2 Asia Express, alături de Adrian Teleșpan.

„Asia Express a însemnat mai mult o călătorie cu noi înşine decât un premiu. Realmente, este o luptă foarte grea cu propriile limite şi totul este pe bune. Am învăţat lecţii preţioase pentru noi.

Faptul că am venit aici şi că am călătorit cumva în noi, în toate momentele în care eram stresaţi… Am înţeles lucruri pentru noi.”, povestea celebra vedetă, acum ceva timp.