Cine va avea cea mai importantă majorare a pensiilor din 2023. Anunţul făcut de Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu a susținut recent că sprijinul pentru pensionari va continua cât timp Partidul Social Democrat va fi la putere. De asemenea, oficialul a subliniat că dacă formațiunea nu ar fi fost la guvernare nu ar fi existat nicio creștere a pensiilor. Cel din urmă a declarat că peste 70% din pensionari vor avea venituri mai mari cu 22 până la 45% în anul 2023. Cine se va bucura de cea mai mare majorare în talonul de pensii?

Marcel Ciolacu oferă detalii despre majorarea pensiilor. Acesta a susținut că peste 70% dintre pensionari vor avea venituri mai mari cu 22 până la 45% în anul care se apropie cu pași repezi. Oficialul a subliniat că în ultima perioadă s-au adus în prim-plan multe cifre și procente, ,,dar mai puțin viața oamenilor”.

Cel din urmă a precizat că pentru Partidul Social Democrat nu a fost niciodată vorba despre cifre, ci doar despre oameni și nevoile lor în funcție de vremuri.

Conform acestuia, fiecare categorie trebuie ajutată diferit și susținerea din partea statului trebuie să meargă într-o proporție mai mare la cei care resimt profund efectele crizei economice. Mai exact, este vorba despre salariații cu salariu minim, dar și cei care au ,,muncit o viață și au cu toate acestea acum pensii mici”.

„Şi aici mă refer atât la persoanele active – salariaţii cu salariu minim – prin creşterea salariului minim la 3.000 lei ( din care 200 de lei scutiţi de taxe), cât şi la cei care un muncit o viaţă şi cu toate acestea au acum pensii mici.

În plus, vrem să continuăm să încurajăm sectorul construcţiilor să se dezvolte şi de aceea vom creşte salariul minim în acest domeniu la 4.000 de lei, cu scutirile de taxe existente şi în prezent.

Am spus încă din septembrie că majorarea pensiilor trebuie făcută diferenţiat, sprijinindu-i mai mult pe cei care au pensii mai mici. Am fost consecvenţi şi am reuşit să-i convingem şi pe partenerii de Coaliţie de justeţea propunerii PSD”, a mai scris oficialul pe rețelele de socializare.