Cine transmite la TV meciurile Simonei Halep de la Rogers Cup

Simona Halep participă la Rogers Cup. Românca a cucerit trofeul anul trecut și trebuie să-și apere punctele câștigate din clasamentul WTA. Campioana turneului canadian primește 900 de puncte. Este primul turneu la care participă Simona după triumful de la Wimbledon.

Simona Halep și-a anunțat fanii că a ajuns deja la Toronto. Marea noastră campioană este însoțită de cei din staff, în frunte cu Daniel Dobre și Teo Cercel.

Simona va debuta miercuri, în direct la Digi Sport, în turul doi al competiției, acolo unde o va întâlni pe Kristina Mladenovic sau o jucătoare venită din calificări. Simona are o misiune dificilă în încercarea de a-și apăra trofeul cucerit anul trecut. În optimi, cea mai tare adversară pe care o poate întâlni este Madison Keys.

Simona Halep este în prezent pe locul al patrulea în ierarhia mondială, cu 5.933 de puncte. Jucătoarea română va fi depășită de olandeza Kiki Bertens (5 WTA), dacă va fi eliminată înaintea acesteia.

În sferturi, marea noastră campioană o poate întâlni pe Sloane Stephens. Simona Halep ar putea avea parte de o semifinală de foc cu Serena Williams, ceea ce ar însemna reeditarea finalei de la Wimbledon, sau cu Naomi Osaka, numărul 2 WTA.

În finală, Simona Halep s-ar putea duela pentru trofe cu liderul mondial, Ashleigh Barty.

Traseul virtual al Simonei Halep la Rogers Cup 2019:

„Sunt mai încrezătoare, am avut un succes enorm la Wimbledon. Nu vreau să vorbesc de șanse la US Open. Nici la Wimbledon nu am făcut-o. Și eu îmi doresc să am un joc perfect. E un circuit lung, o să vedem ce-o să fie. Iau săptămână cu săptămână și vedem ce va fi„, a declarat Simona Halep.