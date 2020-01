Cine transmite la TV meciul Simona Halep – Harriet Dart, în turul 2 la Australian Open

Simona Halep (locul 3 WTA) – Harriet Dart (locul 173 WTA) este duelul din turul 2 la Austrlian Open. Meciul este programat joi, 23 ianuarie, de la ora 10:00 și este transmis în direct de postul de televiziune Digi Sport, dar poate fi urmărit și online în format live stream.

În primul tur al turneului din Melbourne, Simona a învins-o pe Jennifer Brady cu 7-6, 6-1, în timp ce adversara sa din turul 2, Harriet Dart, a trecut de de Misaki Doi, scor 6-2, 4-6, 7-6.

„A fost un meci dificil. Am mai jucat acum câteva luni și am ajuns până la setul decisiv. Mă bucur că am trecut de acest meci, aștept turul următor. Mă simt foarte bine în Australia, îmi place să joc aici. În setul al doilea mi-am găsit ritmul mai bine, am reușit s-o plimb mai mult pe teren. Am fost mai puternică și m-am descurcat mai bine în setul secund. E foarte bine că îl am pe Darren înapoi echipa mea”, a declarat Simona după 7-6, 6-1 cu Jennifer Brady.

Turul 2 le aduce față în față pe Simona Halep și Harriet Dart. Sportiva din Marea Britanie a oferit o reacție înainte de meciul programat joi, 23 ianuarie, de la ora 10:00.

„Sunt fericită că am trecut de primul tur, e o mare oportunitate pentru mine s-a înfrunt pe campioana de la Wimbledon. Mă simt bine din punct de vedere fizic și sunt mândră de cum m-am descurcat astăzi. Este o campioană incredibilă, voi avea un meci greu. Va fi o altă oportunitate să văd la ce nivel mă aflu cu jocul”, a spus Harriet Dart.

Partida dintre cele două sportive este transmisă în direct de postul de televiziune Digi Sport. Organizatorii pot schimba ora de start a meciului în funcție de desfășurarea celorlalte partide.

Cea mai bună performanță a Simonei Halep la Australian Open a fost finala din 2018, pierdută în fața danezei Caroline Wozniacki, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.