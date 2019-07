Cine transmite la TV meciul Simona Halep – Cori Gauff în optimi la Wimbledon 2019

Simona Halep – Cori Gauff este duelul din optimile de finală ale turneului de la Eimbledon în urma căruia numărul 7 mondial poate face încă un pas spre trofeu. Partida se joacă luni, 8 iulie 2019, de la ora 16:30 și este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărită și online în format live text și video.

Simona Halep – Cori Gauff se joacă în optimile de finală de la Wimbledon

Simona a început în forță turneul de la Wimbledon. S-a impus în primul tur cu scorul de 6-4, 7-5 în fața sportivei din Belarus Aliaksandra Sasnovich. În turul 2, a întâlnit-o pe compatrioata sa Mihaela Buzărnescu. Miki i-a creat câteva probleme serioase Simonei, dar nu suficient cât să o trimită acasă. Numărul 7 mondial s-a impus cu 6-3, 4-6, 6-2 și s-a calificat în turul 3. Aici a dat de Viktoria Azarenka. Deși părea că va avea un meci dificil, Halep a profitat de faptul că Azarenka s-a aruncat în atac fără să își ia măsuri de precauție și a zdrobit-o cu 6-3, 6-1.

Simona Halep – Cori Gauff este meciul din optimile de finală de la Wimbledon pe care sportiva noastră trebuie să îl câștige pentru a obține calificarea în sferturi. Partida este programată pe terenul 1, după confruntarea dintre Serena Williams și Carla Suarez Navarro.

Cori Gauff este o sportivă care s-a născut în Georgia, dar s-a stabilit în Florida pentru a putea juca tenis de performanță. Când avea vârsta de 13 ani, a devenit cea mai tânără sportivă care a ajuns într-o finală de US Open pentru junioare, iar ulterior a câștigat Roland Garros la aceeași categorie.

„Părinţii mei mi-au spus mereu să ţintesc cât mai sus. Vreau să nu-i dezamăgesc, au sacrificat multe pentru mine”, este gândul pe care Cori Gauff îl are în minte de fiecare dată când intră pe teren. Sportiva are doar 15 ani și a câștigat 75.000 de dolari din tenis până la această vârstă.

Simona este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Cori Gauff. Are cotă 1,18 pentru victorie, în timp ce adversara sa are 4,75. Pentru o victorie în 2 seturi, Halep a primit cota 1,55 în timp ce pentru 2-1 a primit 4,20. De partea cealaltă, Gauff are cotă 8,00 pentru o victorie cu 2-0 și 7,50 pentru 2-1.

Simona Halep – Cori Gauff se joacă luni, 8 iulie 2019, de la ora 16:30, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon. Partida va fi transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport. De asemenea, meciul poate fi urmărit online în format live text și video.