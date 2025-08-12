Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor

Ultima oră
Tragedie în Constanța! Un fotbalist, acuzat că a provocat un accident mortal

O dimineață de duminică a fost umbrită de o tragedie rutieră în municipiul Constanța. Un accident soldat cu moartea unui pieton a pus în mișcare autoritățile, care au deschis o anchetă complexă. Incidentul a stârnit un val de șoc în rândul comunității locale, mai ales după ce identitatea șoferului implicat a fost făcută publică: un fotbalist al echipei locale AS Unirea Topraisar.

Un accident cu consecințe fatale

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, evenimentul tragic s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 02:10, pe Șoseaua Mangaliei. O mașină a acroșat un bărbat de 57 de ani, din Constanța, care a decedat pe loc în urma impactului. În loc să oprească și să acorde ajutor, șoferul a părăsit imediat locul accidentului, lăsând victima în urmă, potrivit BZI.

Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră au fost sesizați printr-un apel la 112 și s-au deplasat rapid la fața locului, confirmând cele sesizate. În urma investigațiilor demarate de urgență, aceștia au reușit să identifice șoferul fugar.

Testele indică alcool și droguri în sistemul șoferului

Șoferul bănuit de producerea accidentului este Alex Florin Macarencu, un fotbalist de 28 de ani, legitimat la clubul AS Unirea Topraisar, care activează în Liga a V-a. După ce a fost identificat, Macarencu a fost reținut pentru 24 de ore și dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Rezultatele preliminare, publicate de focuspress.ro, sunt șocante. Testele de sânge au indicat o alcoolemie de 3,82 mg/l alcool pur, o valoare extrem de ridicată. Mai mult, analizele au ieșit pozitive pentru mai multe substanțe psihoactive, confirmând bănuiala că șoferul se afla sub influența atât a alcoolului, cât și a drogurilor.

Marți, 12 august, fotbalistul urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere de arestare preventivă. La ieșirea de la sediul poliției, Alex Florin Macarencu a fost filmat încătușat, purtând gluga trasă pe cap și refuzând să răspundă întrebărilor adresate de jurnaliști.

Comunicatul oficial al IPJ Constanța

IPJ Constanța a emis un comunicat de presă detaliat, în care a confirmat informațiile inițiale și a explicat pașii procedurali întreprinși. Iată un extras din comunicat:

„Astăzi, 11 august, în jurul orei 2.10, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificată o victimă – bărbat, de 57 de ani, din municipiul Constanța – care a fost declarată decedată.

Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul a fost acroșat de un autoturism, al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor.

În urma investigațiilor efectuate de polițiști, șoferul a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Topraisar.

Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a substanțelor din sânge.

În prezent, cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.”

Dacă acuzațiile se confirmă, fotbalistul Alex Florin Macarencu riscă o pedeapsă severă. Infracțiunile pentru care este cercetat, respectiv ucidere din culpă, conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise și părăsirea locului accidentului, pot duce la o pedeapsă cu închisoarea.

