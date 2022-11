Cine sunt şoferii din România care nu îşi mai pot reînnoi permisul de conducere. Detaliul care îi face pietoni imediat

Cine sunt şoferii din România care nu îşi mai pot reînnoi permisul de conducere. Până în primăvara lui 2023 vor expira aproximativ 500000 de permise auto. Care este detaliul care îi poate face pietoni imediat, vedeți în rândurile articolului de mai jos.

Cum poți rămâne fără permis auto atunci când vrei să îl reînnoiești. Care sunt bolile care te pot lăsa pieton

Pentru a putea conduce un autovehicul pe drumurile publice, persoanele interesate trebuie să posede, în afară de cunoștințele teoretice și practice necesare, și o altă serie de aptitudini fizice și psihice.

Toate acestea se determină în urma unei examinări medicale, procedură care este obligatorie atât la obținerea carnetului de conducere, precum și la reînnoirea lui.

Primăvara lui 2023 aduce expirarea a 500.000 de permise auto

Astfel, în cazul în care se ajunge la concluzia că o persoană suferă de anumite afecțiuni, obținerea sau reînnoirea permisului auto poate fi amânată sau nu va fi posibilă.

Problema este una importantă în contextul în care până în primăvara lui 2023 circa 500000 de permise auto expiră.

Șoferii, împărțiți în două grupe

Pe de altă parte, Ordinul Ministerului Sănătății (MS) 1.162/2010, acela care aprobă Normele minime în ceea ce privește aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul hotărăște că, în primă fază, încadrarea conducătorilor auto se face în două grupe, mai exact, în grupa 1 și grupa 2.

Șoferii care au permise de conducere categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE sunt încadrați în grupa 1, în timp ce șoferii vehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E sunt încadrați la grupa 2.

Cei cu probleme de sănătate nu pot conduce vehicule din categoria a 2-a

În funcție de problemele de sănătate pe care le au, conducătorilor li se poate elibera sau reînnoi permisul auto pentru una sau pentru amândouă grupele menționate.

De regulă, persoanele cu probleme majore de sănătate ce nu pot fi vindecate nu pot conduce decât motociclete (motorete, scutere etc.) și autoturisme, în nicun caz camioane sau alte mașini mari.

De asemenea, categoriile de probleme medicale care limitează sau chiar împiedică obținerea permisului auto (sau reînnoirea lui) sunt mai multe.

Problemele de vedere

Cei care vor permis auto trebuie să treacă examenul medical care să testeze acuitatea vizuală necesară pentru conducerea unui autovehicul.

Problemele de auz

Permisele pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidații sau conducătorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate.

Din 2019, cei care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală pot fi încadrați doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari.

Handicapul locomotor

Permisele de conducere nu se eliberează sau reînnoiesc pentru candidații ori conducătorii auto care prezintă afecțiuni sau anormalități ale aparatului locomotor care fac periculoasă conducerea unui autovehicul.

Permisele din grupa 1 se eliberează persoanelor cu dizabilități, cu anumite restricții, numai cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate.

Pentru carnetele de conducere din grupa 2, instituția medicală trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor din această grupă.

Afecțiunile cardiovasculare

Bolile de inimă pot determina o alterare bruscă a funcțiilor cerebrale, astfel că pot reprezenta un pericol pentru siguranța rutieră.

Cei care suferă de boli de inimă trebuie să aibă acceptul unui medic cardiolog.

Printre afecțiunile care vă pot lăsa fără permisul de conducere se numără: bradiaritmiile, tahiaritmiile, simptome de angină, implantare de stimulator cardiac permanent, operație de bypass coronarian cu grefă, transplant de cord…etc.

Pentru ce boli de inimă nu se eliberează permis de conducere

Nu se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere în cazul implantării unui defibrilator (doar pentru grupa 2), boli vasculare periferice, cardiopatie valvulară…etc.

Alte afecțiuni care te pot lăsa fără pemisul de conducere

Bolile care te mai pot lăsa fără permisul de conducere, dacă medicii consideră că este necesar, sunt:

-Diabetul zaharat

-Afecțiunile neurologice

-Epilepsia

-Sindromul de apnee în somn (oprirea respirației)

-Tulburările mintale

-Dependența de alcool

-Dependența de droguri sau medicamente

-Afecțiunile renale.