Cine sunt părinții naturali ai fetiței de 8 ani din Baia de Aramă. De ce au fost decăzuți din drepturi

Părinții naturali ai fetiței de 8 ani din Baia de Aramă, care a fost dată spre adopție, nu ar putea să mai obțină custodia Sorinei nici dacă ar vrea. Mama fetiței a fost decăzută din drepturile părintești încă dinainte să o aducă pe lume, iar tatăl n-o recunoaște ca fiind fiica lui.

Sorina are o poveste de viață tristă, la fel ca toți copiii care provin din familii destrămate și din părinți care nu-și merită acest titlu. După ce s-a tot vorbit în presă despre părinții ei adoptivi și despre asistenta maternală care a crescut-o, a venit momentul să ne îndreptăm atenția și către părinții naturali ai Sorinei.

Ea s-a născut pe 25 iunie 2011, deci astăzi este ziua ei și tot azi a împlinit 8 ani. Până acum, ea a avut 7 ani, dar toți i-au dat vârsta care urma să se împlinească în câteva zile. Mama ei, Loredana Lucan, are 31 de ani, iar în evidența statului, nu este deloc considerată o mamă grijulie.

Loredana Lucan mai are un băiețel, rezultat dintr-o relație anterioară. Când acesta avea doar un an și jumătate, a fost bătut de această femeie care greu poate fi numită mamă. Incidentul s-a întâmplat în Gara din Craiova. Probabil, lumea a văzut ce s-a întâmplat și au fost anunțate autoritățile. Urmarea a fost că a decăzut din drepturile părintești. La acea vreme, a argumentat că dorea să se răzbune pentru că o părăsise bărbatul. Oamenii legii au ajuns la concluzia că femeia suferă de probleme psihice.

Mama Sorinei a avut mai multe relații după acel episod, chiar dacă și-a pierdut copilul. În Mehedinți, l-a cunoscut pe cel care avea să devină tatăl Sorinei. Femeia s-a mutat cu el, dar când a adus-o pe lume pe fetiță, tatăl n-a recunoscut-o ca fiind fiica lui. Astfel, copilul a ajuns într-un centru de plasament, pentru că mama n-avea voie să aibă în grijă copii.

Femeia spune că a căutat-o ani la rând pe fiica sa. Într-un final, a aflat că Sorina se afla în grija unei familii din Baia de Aramă, dar nu era adoptată cu acte în regulă. Este vorba despre asistenta maternală. Când mama naturală a venit s-o vadă, Sorina s-ar fi dat câțiva pași înapoi:

În anul 2013, Sorina a fost dată spre adopție, dar abia după trei ani, DGASPC Mehedinți a luat decizia de a fi căutate rude până la gradul al IV-lea ale copilei, așa cum este procedura.

Loredana Lucan nu putea să o ia înapoi în grijă, dar s-a arătat doritoare sora ei, adică mătușa care a povestit mai sus situația. Atunci, au întâmpinat rezistență din partea autorităților:

„Au zis că nu ne-o dau nouă că nu avem condiţii. Mai avem şase copii, 5 băieţi şi o fetiţă. Eu şi mama Sorinei am aranjat o cameră special pentru nepoata mea, am zugravit-o roz, dar au zis că nu avem baie. Când am mers cu mama Sorinei la Baia de Aramă şi am văzut ce condiţii extraordinare au acei oameni acolo, i-am spus Loredanei că e mai bine să stea acolo pentru că oamenii ăia o şi iubesc şi are de toate”, a povestit femeia.