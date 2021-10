Cine sunt părinţii lui Zarug, de la Asia Express. Ce funcţii importante au deţinut

Mihai Zarug participă la Asia Express alături de Lorelai. El a devenit rapid favoritul publicului, remarcându-se pentru personalitatea ta și umorul ieșit din comun.

Cei doi s-au descurcat foarte bine în echipa de pe Drumul Împăraților și au reușit să câștige câteva amulete.

Zarug a participat în trecut și la Chefi la Cuțite. El a optat pentru un look foarte îndrăzneț și colorat.

Zarug a absolvit facultatea de Drept și provine dintr-o familie bună din Botoșani.

Mama lui, Ana Manuela Zarug, este directoare la o fabrică de confecții de 28 de ani și a fost și în politică, la un moment dat. Femeia a făcut parte și din PSD și din PDL.

Zarug a moștenit de la mama lui pasiunea pentru haine.

“Mama mea e un lider, o femeie care și-a croit drumul într-o lume a bărbaților și asta spune multe despre forța ei interioară și despre stilul ei ca om.

She’s my rock. Dacă e să-i analizez stilul de-a lungul anilor, îmi vine în minte ideea de power dressing with a feminine twist and gorgeous shoes”, declarata Zarug într-un interviu.