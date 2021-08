Cine sunt, de fapt, cei mai bogați artiști de muzică populară din România și ce averi au aceștia

Ca în orice alt domeniu artistic și muzica populară românească are vedetele ei. Mulți dintre aceștia au ajuns să aibă venituri considerabile, venituri câștigate din prestațiile lor artistice. Au averi impresionante și pot intra într-un top al milionarilor, dacă am putea să-l numim așa. Vedete precum Irina Loghin, Maria Ciobanu și fiul acesteia, Ionuț Dolănescu, sunt considerate ca cele mai bogate vedete din muzica populară românească.

Vedetele din muzica populară românească și averile acestora

Muzica populară românească, mai ales în anii de tristă amintire, era printre puținele acte artistice la care românii aveau acces. În toți acei ani s-au făcut remarcate viitoare vedete ale acestui gen muzical original. Nume ca Irina Lochin, Ion Dolănescu, Maria Ciobanu, Benone Sinulescu, Veta Biriș și mulți alții, aveau să devină repere culturale pentru majoritatea dintre noi.

În afară de concertele la care câștigau ceva bani, majoritatea soliștilor erau prezențe aproape permanente la nunțile și botezurile românilor. Oameni cu spirit antreprenorial, aveau să pună de-o parte mare parte din sumele agoniste.

După evenimentele din Decembrie 1989, vedetele au susținut concerte importante în afara granițelor. Toate aceste concerte au fost remunerate cu sume considerabile, care s-au adăugat la averile deja existente. Așa se face că astăzi putem vorbi despre câteva milioane de euro în cazul Mariei Ciobanu, de exemplu, sau chiar al Irinei Loghin.

Topul averilor deținute de vedetele muzicii populare românești

Dacă ar fi să facem un top al celor mai bogate vedete din muzica populară, pe primul loc am regăsi-o pe Irina Loghin, care are o avere impresionantă. Pe lângă câștigurile din prestațiile sale artistice, Irina Loghin mai are o afacere din care câștigă lunar aproximativ 3.300 de euro.

Pe locul al doilea, în topul nostru, am putea să o așezăm pe celebra Maria Ciobanu. În acest moment, conform unor date, Maria Ciobanu ar avea o avere de aproximativ 2 milioane de euro. Pe lângă această sumă, vedeta mai deține și câteva imobile valoroase în România și în Statele Unite ale Americii. Mai deține câteva terenuri și bijuterii în valoare de peste 100.000 de euro.

Pe locul trei se află fiul celebrei Maria Ciobanu, Ionuț Dolănescu, care a strâns în toți acești ani o avere consistentă. După decesul tatălui, celebrul Ion Dolănescu, acesta a moștenit vila în care a locuit acesta. Vila este evaluată la 400.000 de euro. În afară de vilă Ionuț Dolănescu a mai încasat și o parte din drepturile de autor ale tatălui. Sumele sunt în valoare de peste 114 mii de euro.

La concertele la care este invitat să cânte Ionuț Dolănescu ar încasa aproximativ 2.000 de euro, sumele putând ajunge până la 5.000 de euro. La un calcul matematic simplu, veniturile lui Ionuț Dolănescu s-ar ridica la aproape un milion de euro.

Benone Sinulescu, un alt celebru solist de muzică populară, ar fi pe un loc patru într-un top imaginar. Nu se știe exact care este suma totală a averii solistului, dar ar ajunge la aproape jumătate de milion de euro. Cum nu are copii, de curând solistul anunța că întreaga sa avere îi va reveni unui nepot.