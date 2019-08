Cine sunt clanurile de la Caracal, la care au apelat polițiștii pentru a-i ajuta în anchetă. Cum s-au scurs informații prețioase

Poliția a apelat la câteva clanuri de la Caracal pentru a-i ajuta în deslușirea crimelor înfăptuite de Gheorghe Dincă. Informații preționase s-au descoperit, dar cu ce preț? Oamenii sunt șocați de relația dintre agenți și interlopi. Cine sunt clanurile și care au fost conversațiile dintre aceștia și comisarul care conduce ancheta cazului?

Situație cu mult peste limita legii! Poliția a apelat la diverse clanuri din Caracal, formate din interlopi, pentru a-i ajuta în deslușirea crimelor înfăptuite de Gheorghe Dincă. Oamenii care ar fi trebuit să fie prinși de poliție și care ar fi trebuit să se teamă pentru libertatea lor sunt acum într-o relație bună cu oamenii legii în vederea unei concluzii pentru cazul din Caracal. Zilele trec, iar orice pistă care ar putea să se apropie măcar de o concluzie a acestui caz pare că se îndepărtează tot mai tare. A trecut mai bine de o săptămână de când Alexandra a sunat la 112, de 3 ori consecutiv, pentru ajutorul care nu i-a fost dat nici măcar până acum. Deși la început se spunea că fetele sunt moarte, șeful DIICOT Felix Bănilă crede tot mai mult în ipoteza ca Alexandra și Luiza să fie în viață, dat fiind faptul că nu s-a descoperit nicio dovadă care să îl incrimineze total pe Dincă și să ateste decesul celor două.

Comisarul șef Nicolae Alexe, cel care a coordonat acțiunea de la Caracal, a apelat la un apropiat pe nume Remus Rădoi, zis Codiță, șef al unei rețele uriașe și unul dintre cei mai de temuți oameni din județ, pentru informații pentru ancheta cazului de la Caracal. Poliția a oferit informații secrete către grupările populate de infractori. Remus Rădoi a trimis mai apoi poliția la două adrese false ale rivalilor din clanul Oacă în seara de vineri, seara în care fiecare secundă conta. În același timp, clanul Oacă știa toate mișcările poliției, astfel că era prieten cu șefii poliției din Caracal: Mirea și Humă. Pe data de 25 iulie, la orele 17:00, după șase ore de la apelurile disperate ale Alexandrei la statul ce s-a dovedit a fi paralel, comisarul Alexe l-a sunat pe Codiță pentru informații. ”Nu i-am răspuns, că eram ocupat”, povestește, liniștit, Remus Rădoi, conform libertatea.ro. Rădoi l-a sunat când și-a făcut timp, având mai apoi să afle că poliția caută o fată dispărută.

Conversațiile dintre comisarul Alexe și Codiță

Comisarul: 0763931765

Codiță: ?

Comisar: Ai idee al cui este

Codiță: Nu. Nu are nici waWhatsApp că-l găseam după poză

Comisar: k. 0759660526 ?

Codiță: Băiatul lui Dan Bauru din Redea are un bmw argintiu. Tatal cară animale cu țiganii și are o tăietură pe față

Comisar: OK(Alexe i-a dat o poză cu o mașină) Află-mi proprietarul

Codiță: Pe la peny market e parcată o mașină identică

Comisar: Ok. Ce nr?

Codiță: Sov. OT

…..

Codiță: S-au găsit fetele așa cum se vehiculează, moarte?

Comisar: Nu. Nimic concret până acum.