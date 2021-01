Cine s-a autopropus să fie asistenta lui Măruță la Pro TV. Soțul Andrei a rămas fără cuvinte

Ediția ”La Măruță” de vineri a avut parte de momente care mai de care. Unul dintre ele a fost adus în scenă de Andreea Tonciu, care a acceptat provocarea sosurilor iuți de la Pro TV. După ce a răspunsul la mare parte din întrebări, punând pe jar audiența, a venit cu o propunere: de a fi asistenta lui Măruță. Reacția prezentatorului TV.

Andreea Tonciu s-a autopropus asistenta ”La Măruță”. Reacția vedetei Pro TV

Andreea Tonciu a fost asistentă TV la emisiunea Adrianei Bahmuțeanu, ”La Șuetă cu Bahmu”. De atunci s-a făcut remarcată cu formele sale. Un moment marcant din acea perioadă a fost când bruneta a fost invitată afară din platou de către prezentatoare fiindcă nu a vrut să prezinte vremea pentru că era supărată. De asemenea, aceasta a avut și câteva apariții memorabile în emisiunea lui Măruță, vechea ”Happy Hour”, unde a fost pusă la teste de clasa a 5-a de limba română, biologie și geografie.

După mai multe întâmplări, Andreea Tonciu a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, timp în care s-a căsătorit și a făcut un copil. În urmă cu un an a acceptat provocarea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, competiție în care a ajuns finalistă. Astfel, drumul în televiziune i s-a încheiat din nou. Vedeta speră acum la un nou proiect, ba chiar vineri s-a autopropus asistentă ”La Măruță”, moment în care gazda show-ului, Cătălin Măruță, a rămas fără cuvinte. De altfel, după ce bruneta a văzut că reacția lui întârzie să apară, a trecut, de asemenea, peste subiect.

Vrea să se opereze din cap până în picioare

„În anul 2021 îmi doresct, bineînțeles, un nou proiect în televiziune, să fim sănătoși, să mă mut, că nu mai avem loc. Peste cinci ani vreau să mă operez din cap până în picioare. Se vede că am îmbătrânit, că sunt femeie și vreau să arăt și la 55 de ani cum arăt acum. Daniel, soțul meu, chiar mă susține și mă împinge către asta, e de acord. Eu îi dau startul și el mă aprobă. Oricum, încă nu înțeleg de ce nu a vrut de la început să apar la televizor.

M-a luat știind cine sunt. Trebuia să mă lase de la bun început. Știi câte proiecte mari am pierdut? Dar vă zic, el a fost cu mine și când am semnat contractul cu Kanal D. Vă zic, eu fără televiziune sunt…știi că am făcut depresie? Plângeam mult în casă”, a povestit Andreea Tonciu la Antena Stars.