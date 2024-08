Cine rupe tăcerea în cazul Sabrinei Voinea. Adevărul despre prestația gimnastei la JO 2024: “Ne-a surprins și pe noi”

O expertă în arbitraj intervine în scandalul de la Jocurile Olimpice, după finala de la sol. Aceasta a vorbit despre exercițiul Sabrinei Voinea, în urma căruia sportiva a acuzat arbitrajul de la Paris și a spus că a fost depunctată pe nedrept.

La o zi după ce Sabrina Voinea a declarat că a fost nedreptățită în finala de la sol, la Jocurile Olimpice de la Paris, din ce în ce mai multe persoane se implică în cazul ei. Nota Sabrinei Voinea va fi contestată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, după ce oficialii noștri au constatat că a fost nejustificat de mică.

Românca a fost penalizată pentru o ieșire cu călcâiul în afara covorului, însă după ce au fost analizare reluările, s-a stabilit că acest lucru nu s-a întâmplat. Angela Cacoveanu, arbitra româncă desemnată oficial să noteze prestațiile de la Jocurile Olimpice, s-a aflat în tribune la exercițiile Sabrinei și al Anei Bărbosu. Ea spune că nu a văzut ieșirea din covor și că nota 13.700 a fost nejustificat de mică pentru exercițiul făcut de Sabrina.

”Sigur, evaluarea ieșirii din spațiul de concurs cât și cea de timp este evaluată pe niște monitoare speciale din alte unghiuri pe care noi nu le avem la dispoziție, ne-a surprins și pe noi când am văzut afișarea notei cu penalizare de linie pentru că nu am ințeles unde a fost posibilă această ieșire, este clar că nicidecum la finalul liniilor acrobatice, în mintea mea, în secunda 1, gândul m-a dus către o posibilă mică ieșire la începutul unei linii acrobatice după cum am și văzut astăzi că circula un filmuleț în care e posibil ca Sabrina să fi atins solul deși nu a fost atingere de sol acolo”, a spus experta în arbitraj.