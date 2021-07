Cine poate câștiga Survivor România 2021. S-a aflat deja concurentul favorit de public

Marea finală de la Survivor România sezonul 2 se va ține sâmbătă, 10 iulie, de la 20.00 la Kanal D. S-a aflat deja cine este concurentul favorit de public pentru câștigarea marelui premiu de 50.000 de euro și trofeul Survivor. Maria Chițu, Zanni, Elena Marin, Marius Crăciun și Andrei Dascălu duc ultima luptă pentru supraviețuire. Cine ar putea câștiga competiția din Republica Dominicană

Competiția Survivor România se apropie cu pași rapizi de marea finală. Maria Chițu, Zanni, Andrei Dascălu, Elena Marin și Marius Crăciun intră pe ultima sută de metri pentru a câștiga trofeul Survivor și marele premiu în valoare de 50.000 de euro pus la bătaie de către cei de la Kanal D.

Cu doar câteva zile înainte ca unul dintre cei cinci supraviețuitori să câștige concursul și să fie proclamat Survivor România, românii au făcut deja pariuri privind posibilul victorios al competiției. Conform statisticilor, favoritul la câștigarea competiției din Republica Dominicană ar fi Zanni. Faimosul Zannidache este unul dintre cei mai votați și apreciați concurenți de la Survivor România, luptându-se cu Elena Marin pentru poziția de favoritul publicului la echipa roșie.

Încă din primele săptămâni ale competiției, Zanni s-a numărat printre preferații la câștigarea trofeului. La început, la SuperBet Jador și Culiță Sterp erau pe primele locuri. Pe al treilea a fost mereu Zanni, urmat ba de Albert Oprea, ba de Marius Crăciun. Războinicul Albert Oprea a fost eliminat în cadrul celui mai recent Consiliu de eliminare de duminică, 27 iunie.

Potrivit celor de la Fanatik, Zanni are o cotă de 2,30, urmat de Marius Crăciun, cu o cotă de 4,00. Nici fetele nu stau prea rău, Elena Marin și Maria Chițu având o cotă de 6,00. Cele mai mici șanse le ar avea Războinicul Andrei Dascălu, spun cei de la casele de pariuri, cu o cotă de doar 8,00.

Albert Oprea a izbucnit în plâns atunci când a fost eliminat de la Survivor România, amintindu-și de promisiunea pe care i-a făcut-o tatălui său, pe aeroport, de a ajunge în marea finală.

Războinicul i-a mărturisit gazdei emisiunii Teo Show că regretă amarnic faptul că nu a reușit să-și vadă visul împlinit:

„Aș fi foarte ipocrit să spun că nu m-a afectat când domnul Dan mi-a strigat numele. Niciodată nu am simțit că voi ieși. Nici măcar de data asta. Ceva îmi spunea că nu o să ies nici în seara aia. Simțeam că va ieși Marius, nu pentru că nu e bun.”

„Îmi doream foarte mult să ajung în punctul ăsta. Nu vreau să sune că mă plâng, chiar am probleme la genunchiul stâng și la gleznă, dar nu am spus. Așa trebuie să se comporte un survivor, să nu se plângă. Am avut niște stări, nu am spus nici treaba asta, erau niște stări de greață foarte urâte la ultimul joc”, a declarat Albert Oprea la Teo Show.