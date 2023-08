Cine plătește reparațiile la apartamentele luate cu chirie. Legea este clară

Una dintre cele mai frecvente întrebări legate de închirierea unui apartament este cine plătește reparațiile la apartamentele luate cu chirie. Să știi cine plătește pentru reparații este un lucru pe care ar trebui să îl cunoști înainte de a închiria, iar în acest sens există și o lege, dacă nu știai. Citește mai departe și află informațiile necesare.

Cumpărarea unei case este o parte importantă a fiecărui român, mai ales a celor tineri. Totuși, alegerea de a cumpăra sau de a închiria o locuință este o decizie majoră care ne afectează financiar, stilul de viață și obiectivele personale.

Opțiunea pe care o alegi depinde în întregime de stilul de viață și de situația financiară. Ambele necesită un venit regulat, astfel încât să îți poți permite plățile și costurile asociate, și pot necesita, de asemenea, un anumit grad de efort pentru a le întreține.

Dar există câteva diferențe care fac ca închirierea și deținerea unei proprietăți să fie net diferite. Închirierea unei proprietăți nu vine cu toate responsabilitățile asociate cu proprietatea unei locuințe și ai mai multă flexibilitate, deoarece nu ești neapărat legat de proprietate.

Deținerea unei locuințe în proprietate îți aduce o investiție considerabilă, dar vine cu un cost mare, atât la început, cât și pe termen lung.

Deținerea unei case nu este întotdeauna mai bună decât închirierea, iar închirierea nu este întotdeauna atât de simplă pe cât pare, ținând cont și de actuala situație a majorării prețurilor, atât la cumpărarea unei proprietăți, cât și la cea a închirierii.

Dar, ca în orice situație, un chiriaș are atât drepturi, cât și obligații, stipulate în legislația actuală și în vigoare. Citește mai departe și vezi care sunt drepturile și obligațiile tale ca și chiriaș.

Pe lângă obligația de plăti la timp chiria, confgorm unui contract încheiat între cele două părți, proprietar și tu ca și chiriaș, conform legislației în vigoare, ai atât drepturi, cât și obligații, după cum urmează:

Drepturile chiriașului

Obligațiile chiriașului

1. Trebuie să plătești chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract.

2. Cheltuielile adiacente generate de utilizarea locuinței (precum întreținere, lumină, cablu, internet etc.) sunt responsabilitatea ta, cu excepția cazului în care în contract se stipulează altfel.

3. Ai obligația de a folosi bunul cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract; dacă aduci modificări imobilului, îi schimbi destinaţia sau dacă îl folosești astfel încât îl prejudiciezi pe proprietar, acesta poate cere daune-interese şi, după caz, rezilierea contractului.

4. Cad în sarcina ta acele reparaţii locative a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului.

5. Ești obligat, sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror alte cheltuieli, să notifici de îndată proprietarul cu privire la necesitatea acelor reparaţii care sunt în sarcina acestuia.

6. Trebuie să permiți examinarea periodică a locuinței de către locator (la intervale rezonabile), precum şi de către aceia care doresc s-o cumpere sau s-o închirieze pe viitor, fără ca acest fapt să împiedice folosința sa obișnuită.

7. Pentru contractele pe perioadă nedeterminată (în care nu s-a convenit altfel), poți denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz ce nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei. Pentru acordurile pe perioadă determinată, trebuie să respecți un termen de preaviz de cel puţin 60 de zile. (Orice clauză contrară este considerată nescrisă.)

8. La încetarea acordului de închiriere, ești obligat să restitui locuința în starea în care ai primit-o (în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii).