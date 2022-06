Cine plătește filmele pe care BRomania le face. Ce nou proiect pregătește Matei Dima

Matei Dima este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România. A devenit viral în urmă cu câțiva ani datorită unor filmulețe amuzante pe care le regiza și scria, iar acum este unul dintre producătorii de succes de film din țară.

BRomania, cum este cunoscut pe rețelele de socializare, a povestit în exclusivitate pentru Ego.ro că filmele de succes pe care le-a regizat în ultimii ani au fost produse din proprii bani și cu ajutorul prietenilor.

„Eu am gândit un plan în care să fac cu banii mei sau ai prietenilor mei, sau investitori, bine nu am ajuns încă la investitori. Nu m-am bazat pe ajutorul de la stat sau pe vreo schemă ceva cu CNC (n.r Centrul Național al Cinematografiei) pentru că nu am înțeles sistemul de acolo, nu știu cum funcționează. Știu doar că e blocat ajutorul de la stat de nu știu câți ani, căci încercasem și noi pentru primul „5 Gang”, dar nu a ieșit niciodată. Așa că am gândit-o ca pe o afacere internă. Din fericire, până acum, a mers pentru fiecare proiect”, a declarat Matei în exclusivitate pentru EGO.ro.