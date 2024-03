Cine plăteşte dacă se strică zidul comun al unei case. Legea de care puţini au habar, dar e foarte importantă

Când vine vorba de casa ta la curte, legislația în vigoare îți acordă anumite drepturi, dar și obligații. Astfel că, în cazul în care se strică zidul comun al unei case, legea spune în mod clar cine plăteşte. Citește mai departe și află cine plăteşte dacă se strică zidul comun al unei case, dar și despre legea de care puţini au habar, dar e foarte importantă.

Așa cum precizam în introducere, există o legislație, regăsită în Codul Civil, care stabilește în mod clar cum se definește zidul comun al unei case, și anume „orice zid care serveşte de despărţire între clădiri sau între curte şi grădină, şi între ograde la ţară, se socoteşte comun, dacă nu există titlu sau semn care ar proba contrariul.” Această definiție se regăsește în Legea Servituții din Codul Civil, la articolul 590.

În aceeași ordine de idei, așa cum legea precizează distanța minimă între case, aceeași lege face precizările de rigoare cu privire la cine plăteşte dacă se strică zidul comun al unei case.

În Codul Civil, legea care face aceste precizări, așa cum spuneam, este cunoscută sub numele de Legea Servituții, sau Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii Romania.

Așadar, în cazul în care se strică zidul comun al unei case, legea spune că „Reparaţia şi reclădirea zidului comun sunt în sarcina tuturor devălmaşilor, şi în proporţie cu dreptul fiecăruia”, măsura fiind regăsită la articolul 592 din legea menționată.

Dar, așa cum se obișnuiește, în cadrul aceleiași legi există o mențiune, extrem de importantă, conform căreia „fiecare coproprietar al unui zid comun poate fi apărat de a contribui la reparaţii şi reclădiri, renunţând la dreptul său, dacă însă zidul comun nu ar sprijini vreo clădire a sa.”, conform legii din Codul Civil.

Un alt aspect, la fel de important, și care ține tot de zidul comun al unei casei, așa cum sunt și precizările legate de cine plătește dacă se strică gardul cu vecinul, este și grosimea zidului, iar în acest caz legea este la fel de calră, precizând și care este grosimea care trebuie respectată atunci când se trece la construcția acestuia, iar conținutul legislatvi spune că:

„Art. 594. –

Fiecare coproprietar poate sa zideasca in contra unui zid comun si sa bage grinzi sau legaturi in toata grosimea zidului, lasand 54 milimetri despre vecin, fara prejudiciul dreptului ce are vecinul ca sa scurteze acele grinzii pana la jumatatea zidului, in caz cand si el ar voi a puna grinzi tot in acele locuri, sau a lipi un cos.”