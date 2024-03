Cine o face fericită pe Andreea Antonescu. Artista a recunoscut totul: „Pot spune asta cu mâna pe inimă!” VIDEO EXCLUSIV

Andreea Antonescu este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Vedeta se bucură de cele două fiice și de succes pe plan profesional, însă la capitolul iubire, aceasta nu a avut atât de mult noroc. Andreea are două fetițe, pe Sienna din căsnicia cu Traian Spak, și pe Victoria din relația cu Victor Vrînceanu. Arista a fost prezentă la evenimentul MURMUR și ne-a oferit un interviu exclusiv despre relațiile sale. Jumătatea trupei Andre este pregătită să își refacă viața!

După despățirea de Traian Spak, cu care are un copil, pe Sienna, vedeta și-a refăcut viața alături de jurnalistul Victor Vrînceanu. Andreea a devenit mamă pentru a doua oară, venind pe lume micuța Venice Victoria. Din păcate, Andreea și Victor au ales să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, vedeta nu regretă nicio decizie din trecut, dar speră să aibă o nouă relație cât mai curând:

“Sunt fericită! Este pentru prima oară în viața mea când pot să spun cu mâna pe inimă că da, sunt fericită! Cum să nu fiu pregătită pentru o nouă relație? Sunt pregătită pentru orice! Mi-am dat seama, de-a lungul timpului, că nimic nu a fost întâmplător în viața mea, nimic nu a fost o greșeală.

Toți pașii, toate punctele prin care eu am trecut, poveștile fericite și mai puțin fericite prin care am trecut în viața asta, au dus la a mă construi pe mine, cea de astăzi. Dupa cum îți spuneam, sunt mandră de tot ce am, de tot ce am realizat!”, ne-a declarat Andreea Antonescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.