Cine nu va fi amendat la recensământ, de fapt. Singurii români care pot sta liniștiți (exclusiv)

Cine nu va fi amendat la recensământ, de fapt. Bogdan Drăghia, purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Statistică, a făcut precizări pe tema Recensământului Populației și Locuințelor. Se pare că unii dintre români pot răsufla ușurați, întrucât ei nu riscă să primească amenzi. Amintim că Recensământului Populației și Locuințelor a debutat la 14 martie, cu prima sa etapă, autorecenzarea.

Zvonurile legate de amendare celor care nu au reușit să se recenzeze până la data încheierii actualului recensământ nu sunt reale. Bogdan Drăghia, purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Statistică, a declarat pentru Impact.ro.

Tot Bogdan Drăghia a mai menționat și faptul că perioada recensământului 2022 s-a prelungit deja cu o săptămână, de la 17 la 24 iulie, iar la începutul săptămânii viitoare situația se va reanaliza situația, în funcție de datele venite din teritoriu.

„Bucureștiul are o problemă! În cazul Capitalei am fi avut nevoie de cel puțin 1.650 de recenzori și nu am făcut rost nici de 700. Marea surpriză pentru noi au fost studenții și șomerii care nu s-au înscris să participe în număr semnificativ.

Deși s-a precizat clar, pentru șomeri, că indemnizația de șomaj nu le va fi în niciun fel afectată! Dar au fost destui și dintre cei care au decis să se retragă la scurt timp după ce au terminat pregătirea, motivând fie că le-a fost repartizată o zonă în care le e frică să meargă, fie că au fost jigniți public și nu mai doresc să facă treaba respectivă”, a mai precizat reprezentantul instituției desemnate să conducă regulile desfășurării recensământului.