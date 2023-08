Cine nu-l lasă pe Gigi Becali să vândă clubul FCSB. „Mai stau, să vedem ce semne îmi dă Dumnezeu” – VIDEO

Gigi Becali nu mai vrea să vândă clubul FCSB! Nu s-a răzgândit pentru că nu a găsit clientul care să-i ofere un preț pe măsură, ci pentru că s-a opus duhovnicul. Omul de afaceri a dezvăluit că una dintre variantele pe care le ia în calcul este o investiție masivă, în încercarea de a câștiga titlul sezonul viitor.

Gigi Becali anunța după meciul cu Rapid că a scos la vânzare clubul FCSB și că vrea să se retragă din fotbal. După doar câteva săptămâni s-a răzgândit, mai ales când a văzut că mai mulți apropiați au spus că îi va fi greu să renunțe la „jucăria” lui. Omul de afaceri a dezvăluit, după meciul Farul – FCSB 3-2, că nu mai vrea să vândă, chiar dacă a pierdut titlul. Motivul este destul de straniu.

„Nu am binecuvântare. Am cerut binecuvântare să o vând și nu am binecuvântare de la duhovnic. Și atunci, dacă nu am binecuvântare, nu o fac. Deși nu știu dacă echipa e benefică pentru mine, îmi afectează sănătatea, nu mai e ce a fost”, a declarat Gigi Becali, într-o conferință de presă desfășurată în fața palatului din Aleea Alexandru.