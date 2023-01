Cine își mai aduce aminte de Ana Maria Ababei de la Ferma? A fost în conflict cu Anna Lesko. Ce a deranjat-o pe artista de muzică populară

Ana Maria Ababei, în vârstă de 27 de ani, a ajuns în atenția publicului după ce a participat la o emisiune televizată de mare succes: „Ferma. Orășeni vs săteni” și Survivor. După participarea la show-ul de la PRO TV, ea a intrat într-un con de umbră și rar mai participă la emisiuni tv.

Ana Maria Ababei, o interpretă de muzică populară din Iași, a fost una dintre concurentele care au intrat în competiția Ferma, în 2020. Deși a intrat motivată să câștige titlul de Fermierul anului, ea a fost eliminată din show-ul de la PRO TV după doar câteva săptămâni. În timpul emisiunii Ferma, tânăra interpretă a avut mai multe conflicte cu nimeni alta decât Anna Lesko.

La acea vreme, Ana Maria Ababei mărturisea că nu vrea să mai audă niciodată de solista din Republica Moldova. După ce a fost eliminată din competiție, Ana Maria s-a dezlănțuit la adresa Annei Lesko. Se pare că solista ar fi trimis-o la duelul cu Elena Chiriac.

„Ca de fiecare dată, voi alege să am lângă mine doar oameni de calitate. Vă zic și cu cine nu voi mai vorbi după terminarea emisiunii, dar numai dacă promiteți că scrieți cu litere mici, ca să nu fie sesizabil. Anna Lesko”, declara Ana Maria Ababei pentru Click!

„Eu am crezut că am avut o relație bună cu Anna. Dar nu a fost așa. Am luat o decizie care ei nu i-a convenit. Nici nu am vrut să mă menajez, prin decizia pe care am luat-o. Și nici nu am vrut să fiu menajată din cauza accidentării. Accidentul a fost serios, m-a călcat vaca pe degetul cel mare. Dar mi-am revenit, după ce am urmat sfaturile medicului care m-a consultat. Relația cu toți s-a schimbat, apoi. Eu am vrut să-l salvez pe Gabi de la duel. Atunci am simțit ruptura cu ceilalți de la Ferma. Pentru că nu am făcut cum au vrut ei”, mai povestea Ana Maria.