Ana Maria Ababei, acuzații grave la adresa Annei Lesko. Ce i-a făcut la Ferma, de fapt

Show-ul de la PRO TV, ”Ferma, Orășeni vs Săteni” a generat din ce în ce mai multe momente tensionate. Fanii show-ului au fost părtași la multele tensiuni create între concurenți, printre acestea și momentul eliminărilor. La ultima eliminare, Ana Maria Ababei a fost și ea scoasă din joc.

Momentele de eliminare din cadrul show-ului sunt cele mai tensionate, iar testimonialele de după scot la iveală multe frustrări. Ultima eliminată, Ana Maria Ababei, a avut un astfel de moment, invitată fiind la ”Vorbește Lumea”, alături de Adela Popescu și Cove. Printre multele lucruri spuse Ana Maria Ababei a adus în discuție și relația cu Anna Lesko pe toată perioada cât a fost concurenă în show. Dacă e să ne luăm după cele afirmate, substratul ar fi că Anna Lesko ar fi vinovata morală a eliminării. Conform Anei Maria, Lesko ar fi trimis-o la duelul cu Elena Chiriac.

Ana Maria Ababei vorbește de dezamăgirile suportate în concurs, mai ales din partea celei pe care o considera prietenă, Anna Lesko. Lucrurile între cele două au degenerat în timp. Ana Maria Ababei ajungând până la momentul la care a acuzat-o și că ar fi vinovatul moral pentru eliminare.

”Eu am crezut că am avut o relație bună cu Anna. Dar nu a fost așa. Am luat o decizie care ei nu i-a convenit. Nici nu am vrut să mă menajez, prin decizia pe care am luat-o. Și nici nu am vrut să fiu menajată din cauza accidentării. Accidentul a fost serios, m-a călcat vaca pe degetul cel mare. Dar mi-am revenit, după ce am urmat sfaturile medicului care m-a consultat. Relația cu toți s-a schimbat, apoi. Eu am vrut să-l salvez pe Gabi de la duel. Atunci am simțit ruptura cu ceilalți de la Ferma. Pentru că nu am făcut cum au vrut ei”, a povestit Ana Maria.