Cine îi cere demisia lui Alexandru Rafila: „Chiar am înnebunit, ori am intrat în ‘Don’t Look Up’?”

Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, i s-a cerut demisia de către un virusolog din SUA, într-o postare pe Facebook. Totul a pornit de la o declarație pe care Alexandru Rafila a făcut-o recent, la un post de televiziune din țară, în care spune, referitor la rata de vaccinare din România: „Rata de vaccinare s-ar putea să se îmbunătăţească secvenţial. Fie dacă apare un vaccin customizat, adică adaptat tulpinii circulante, fie dacă apare un nou vaccin care are o formulă sau un mod de fabricare mai aproape de vaccinurile tradiţionale – toate aceste lucruri pot să ducă la creşterea interesului pentru vaccinare”, a fost declarația ministrului Rafila, care l-a determinat pe un profesor de Boli Infecţioase şi Microbiologie la Facultatea de Medicină şi la Şcoala Doctorală de Sănătate Publică a Universităţii din Pittsburgh să îl critice dur pe social democrat într-o postare.

Astfel, Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecţioase şi Microbiologie la Facultatea de Medicină şi la Şcoala Doctorală de Sănătate Publică a Universităţii din Pittsburgh, a făcut o postare adresată ministrului Sănătății Alexandru Rafila, care începe așa:

Specialistul a criticat declarația lui Alexandru Rafila în care ministrul își pune speranța în creșterea ratei de vaccinare din țară odată cu apariția de noi vaccinuri, cu formule noi sau care au un mod de fabricare mai apropiat de cele clasice.

Totodată, pentru a-și spune punctul de vedere, Cristian Apetrei face apel la un film extrem de mediatizat, și anume, „Don’t look up.”, comparând modul în care valul cinci al pandemiei de coronavirus în România este ignorat, cu modul în care este ignorată cometa uriașă care se îndrepta spre Pământ. Deși aceasta se îndrepta vizibil cu ochiul liber către Pământ, politicienii îndemnau populația să nu privească în sus, spre cer, întrucât nemaivăzând cometa vor avea impresia că pericolul nu există.

”(…)Eu mă uit la ce spuneți și mă întreb: oare chiar am înnebunit, ori am intrat full throttle în Don’t look up?”.